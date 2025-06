José Viña, experto en longevidad: “Con poco esfuerzo podrás vivir 15 años más”

El doctor Viña recoge 40 años de experiencia en envejecimiento saludable en su último libro, "La ciencia de la longevidad"

“Para llegar a los 85 años saludablemente el 70% depende de ti y sólo el 30% de la genética”, explica

José Viña es un reconocido experto en el campo de la investigación y divulgación sobre envejecimiento. Es profesor emérito de la Universidad de Valencia, donde sigue dando clase y dirige la cátedra de Gerociencia en la Universidad Católica de Murcia. En su último libro, La ciencia de la longevidad, Viña recoge esos 40 años de trayectoria profesional para explicar de forma sencilla y clara cómo podemos retrasar la dependencia y llegar a edades avanzadas en buen estado de salud.

Ahora, el doctor apura sus últimos años de docencia, ya que el año que viene cumplirá los 72 años, la edad obligatoria de jubilación para los docentes, y tendrá que abandonar las clases.

¿Le parece justo que le obliguen a jubilarse?

No. Me parece un error. Hay trabajos y trabajos. Yo suelo poner este ejemplo: un policía de 70 años es poco probable que pueda correr para coger a un ladrón, pero el juez que tiene que juzgar a ese ladrón sí que puede tener 70 años. Uno debe mantenerse activo, no necesariamente en el trabajo que ha hecho toda la vida, pero también en ese trabajo si sus condiciones se lo permiten.

Me gustaría titular la entrevista así: “Con poco esfuerzo podrás vivir 15 años más” ¿Es correcto?

Sí. La longevidad máxima tiene un 70% genético y un 30% de estilo de vida. Pero la longevidad media, esto es, llegar a los 85 en buen estado de salud, depende en un 70% del estilo de vida y un 30% de la genética. Yo diría que hay custro patas fundamentales que sustentan un envejecimiento saludable: reducir el estrés; tener una nutrición adecuada y con suplementos, hacer ejercicio adecuado, social y multicomponente, y tener un propósito vital que te impulse a hacer lo demás.

Supongamos que descubren una pastilla que te permite vivir 75 años más con buena salud. ¿La tomaría?

Sí, si pudiera vivir 140 años con buen estado de salud yo creo que sí me tomaría la pastilla, pero hoy por hoy no se puede.

¿Y qué haría con esos 75 nuevos años?

Haría lo que le da sentido a mi vida. Hay que buscar lo que le da sentido a tu vida. Doy por sentado lo de cuidar a los hijos o a los nietos, pero cada uno debe de buscar lo que dé sentido a su vida. Yo lo he encontrado y es aprender y enseñar lo aprendido, esa es mi vida.

Pero dentro de dos años le van a obligar a dejarlo. Va a ser un mazazo, ¿no?

Bueno, ya me estoy apañando para que no. Escribo libros, tengo otras cosas. Quiero seguir aportando. La idea de que las personas mayores son una carga para la sociedad es absurda, una necedad y además injusta. Si las personas mayores tenemos salud, somos una enorme columna de apoyo para la sociedad. Eso de que con la edad todo se pierde es mentira. Se pierde memoria, pero se gana en capacidad de juicio, en empatía, ves mejor lo importante, lo trascendente.

Usted estudió el ejercicio físico demostrando que el alopurinol evita el daño muscular asociado al ejercicio físico agotador ¿Toma algún medicamento que ha demostrado que ayuda a envejecer mejor, como la metformina, la rapamicina u otros fármacos antienvejecimiento?

Yo lo que me tomo es un multivitamínico, por si estoy falto de algo, cubrirlo, y también un precursor de colágeno para las articulaciones y ya está. Tengo mucha suerte. Pero está demostrado que los ratones que toman metformina viven más tiempo. Pero claro, son ratones. Podemos mejorar la calidad de vida de los mayores de 85 años, por ejemplo, dando proteínas. Podemos llegar a los 85 o 90 años en buen estado de salud cambiando hábitos de vida, pero prolongar la vida por encima de los 115 años, hoy no es posible. Pero si en 1901 te hubieran dicho que podías llagar a la luna en una nave, hubieras pensado que no era posible. No podemos predecir el futuro.

Hay un poco de lío con esto: ¿cuántas comidas al día son recomendables al día, 5, 3, 2?

Esto ha cambiado últimamente. Antes se decía que lo ideal eran 5 comidas al día ahora se recomienda el ayuno intermitente, el estar 12 o 14 horas al día sin tomar nada excepto agua. Y yo recomiendo que se haga una comida al día de solo fruta. La mayor parte de las personas que vienen a la consulta tienen la tensión alta. Les decimos que no coma sal, pero claro, la sal da sabor a los alimentos. Si tomas una comida solo de fruta, ingieres vitaminas, fibra, agua, y además no tomas sal.

¿Pasarse un día entero sin comer es sano?

No. Se activa la autofagia que ayuda a degradar proteínas que son malas. No es malo hacerlo uno o dos días, siempre que haya una buena hidratación. Hemos evolucionado para ello. Solo en los últimos 10.000 años tenemos agricultura, y pan, y solo en los últimos 100 tenemos nevera. Antes se pasaban más periodos de ayuno, nuestro cuerpo está preparado para ello.

Recomienda las frutas de colores. ¿Qué son y por qué son buenas?

Las frutas de colores, naranjas, melocotones, peras, albaricoques... tienen carotenoides que son muy buenos para la salud, también están en las zanahorias, o en el tomate, por ejemplo.

Tambi én recomienda el ejercicio moderado pero constante, variado y divertido ¿El sexo cuenta como ejercicio?

En mi opinión cuenta más en el sexo los importantes beneficios psicológicos que conlleva, fundamentalmente por el control del estrés, que es un gran acelerador del envejecimiento.

Me paso el día estresado. ¿Qué puedo hacer?

El estrés descontrolado es el gran asesino de nuestros días, acorta la vida, acelera el envejecimiento y además, engancha. Una buena manera de controlar el estrés es la meditación. ¿Y en qué consiste la meditación? En vaciar la mente de todo tipo de pensamientos y concentrarse en lago muy concreto, por ejemplo, en la respiración. Siéntate con la espalda lo más erguida posible en un sitio tranquilo y centra absolutamente tu atención en el aire que entra y sale de tus pulmones. Hazlo todos los días unos minutos y te sentirás mejor.

Los ricos viven más y envejecen mejor, ¿deberíamos hacer una revolución por un envejecimiento más igualitario?

Sí. Es horrible, pero lo ricos viven de media 10 años más que los pobres. Tienen mejor acceso a la medicina preventiva y tienen mejor nutrición. Todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de vivir sanos el mayor tiempo posible y las autoridades deberían procurar que así fuera.

Decía Juan José Millás que en el ciclo de la vida hay una zona de la muerte entre los 60 y los 75 años donde se cogen las enfermedades más mortales. Si pasas esa zona, luego todo va mejor. ¿Es así?

En envejecimiento se empieza a acelerar a partir de los 40 años. Luego entre los 50 y 60 entras en la menopausia o andropausia. No hay evidencia científica, pero efectivamente, cuando pasas a los 80 años y llegas con buena salud te plantas en los 90 o 95 sin problemas. Pero es una opinión, ya digo.

¿Cómo sigo adelante si me diagnostican alzhéimer?

Vete a un especialista que te dará tratamientos que ya empieza a haberlos, te dirá cómo adaptar tu estilo de vida al desarrollo de la enfermedad. El mensaje que debemos dar es que hay esperanza, se están produciendo avances importantes que no había antes y que no hay tirar la toalla.

Precisamente, Viña y su equipo investigador de la Universidad de Valencia protagonizan uno de estos avances en la lucha contra el alzhéimer. Han localizado una molécula presente en la soja, la genisteína, que es eficaz para el tratamiento de la enfermedad en animales y abre la puerta a retrasar la aparición de los síntomas de demencia. Aunque por ahora, el doctor prefiere ser cauto y esperar a los resultados de los ensayos clínicos: “el objetivo no sería la curación completa de la enfermedad, sino retrasar los síntomas más dramáticos de la misma, especialmente la demencia”.