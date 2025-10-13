Cómo se mantiene joven el cerebro de los 'superancianos', según la ciencia

Una investigación de 25 años a este grupo de personas longevas concluye que comparten la forma en que entienden las las relaciones sociales

¿Superancianos? Así son los mayores de 80 años con la memoria perfecta, agilidad y buena salud mental

El término 'superancianos' se usa para denominar a las personas de 80 años o más que tienen la misma capacidad de memoria que alguien 20 o 30 años más joven. Por supuesto, envejecen como todo el mundo, pero lo hacen de manera diferente. La gran incógnita es saber qué les hace especiales. Científicos de la Universidad de Northwestern llevan estudiando este tipo de personas desde el año 2000, con la esperanza de descubrir cómo han evitado el típico deterioro cognitivo relacionado con la edad, así como trastornos de la memoria más graves, como la enfermedad de Alzheimer. Un artículo científico publicado recientemente resume todos sus hallazgos.

Lo cierto es que este grupo de personas no comparten una dieta mágica, ni un régimen de ejercicio, ni medicación. Lo que les une es que tienen tendencia a ser extrovertidos y a cuidar sus relaciones sociales. A pesar de que no todos tienen hábitos saludables, el mantener relaciones sociales fuertes y una percepción positiva de esas relaciones aparece como un factor común entre ellos. "Las personas que socializan más son más resistentes al deterioro cognitivo a medida que envejecen (...) Tienen cerebros generalmente más grandes”, explica el neurocientífico Ben Rein en su libro 'Why Brains Need Friends: The Neuroscience of Social Connection'.

Los investigadores creen que esto puede deberse a que socializar protege contra el declive del volumen cerebral que se produce con la edad y el aislamiento. La soledad, que es especialmente frecuente en los adultos mayores, puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y si el cortisol está elevado durante periodos prolongados, puede producir inflamación crónica y, con el tiempo, aumentar el riesgo de demencia. En cambio, al ser más sociables, los 'superancianos' podrían evitar parte de la atrofia. Un análisis incluido en el artículo corrobora que su volumen cerebral tiende a estar más a la par con el de las personas de 50 y 60 años que con el de octogenarios y nonagenarios.

Abundancia de neuronas Von Economo

Al tratarse de un estudio tan a largo plazo, algunos de los participantes fallecieron ya hace tiempo y decidieron donar sus cerebros para ser estudiados. "Querían ser parte de la investigación en el futuro", explicaba a BBC Molly Mather, una de las investigadoras y profesora en la Universidad de Northwestern. Pues bien, en los análisis de tejido postmorten, los investigadores descubrieron que los cerebros de los 'superancianos' tienen muchas más neuronas Von Economo no solo en comparación con sus pares, sino con personas mucho más jóvenes que ellos. Este tipo de neuronas, también conocidas como neuronas en huso, desempeñan un rol clave en las interacciones sociales y en el desarrollo de conductas sociales complejas.

Todas esas neuronas de Von Economo “probablemente les ayudan a construir y mantener conexiones sociales y redes sociales potentes y fuertes”, concluye Bill Seeley, profesor de neurología y patología de la Universidad de California en San Francisco. "Pero no sabemos qué va primero", admite la profesora Mather. ¿Siempre tuvieron más de esas neuronas y eso hace que su comportamiento sea más sociable? ¿O el hecho de ser más sociables da como resultado que tengan más de esas células?

Los científicos también hallaron que las neuronas entorrinales, ubicadas en la corteza entorrinal y cruciales para la memoria, son más grandes que las de personas de su misma edad. Casi todos los octogenarios tienen signos de alzhéimer en el cerebro (padezcan o no la enfermedad), pero algunos 'superancianos' apenas los tienen. Además, en los cerebros de estas personas se conserva mejor el funcionamiento de un neuroquímico importante para la atención y la memoria.

No hay una fórmula única

En lo que parecen estar de acuerdo todos los expertos es que en forzarse a ser más sociables probablemente no sea suficiente para convertirse en 'superanciano'. "Hay cosas que se pueden hacer que probablemente se correlacionarán con una mejor salud física, cardíaca, lo que también mejorará la salud del cerebro en general", explica Mather, pero "si no haces ninguna de esas cosas al pie de la letra, no significa que no puedas llegar a tener ese buen resultado".

"No te convertirás repentinamente en un 'superanciano' si comes bien, duermes bien, tratas tu depresión, dejas de beber..." apunta la doctora Sandra Weintraub, otra de las investigadoras del estudio. "Pero sabemos que cada una de esas cosas reduce el riesgo de deterioro cognitivo a medida que se envejece. Si haces eso y tienes la composición genética adecuada, tienes una oportunidad de convertirte en un 'superanciano'", concluye.