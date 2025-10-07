Una nueva terapia logra revertir el alzhéimer en ratones y restaurar las zonas cerebrales dañadas
Unas 400 millones de personas en todo el mundo sufre Alzheimer
Un equipo de científicos ha conseguido un prometedor tratamiento contra el alzhéimer. Los investigadores del Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) y el Hospital West China de la Universidad de Sichuan (WCHSU) han logrado con tres inyecciones de nanopartículas bioactivas revertir los daños en el cerebro de ratones, provocados por la enfermedad neurodegenerativa.
El hallazgo, además de novedoso ofrece un planteamiento diferente en el abordaje terapéutico del Alzheimer, una enfermedad que borra los recuerdos de unos 400 millones de personas en todo el mundo. Los investigadores consideran que han encontrado una posible vía para reparar la salud vascular y con ello devolver al cerebro su capacidad de autorepararse.
La enfermedad de Alzheimer provoca una serie de anomalías cerebrales, como acumulaciones de la proteína beta amiloide, ovillos neurofibrilares de la proteína tau y la pérdida de una proteína protectora llamada REST, pero todavía los médicos e investigadores siguen teniendo muchas preguntas sobre el origen de esta dolencia.
El cerebro, consumen el 20% de la energía en adultos y hasta el 60% en niños, que llega a través de un vasto suministro de sangre, gracias a un sistema vascular único y denso en el que cada neurona se nutre de un capilar. Así lo explican desde el Instituto catalán de Bioingeniería que resaltan el papel fundamental de estos mil millones de capilares para el mantenimiento de la salud y la lucha contra las enfermedades, como la demencia y el Alzheimer.
Tres inyecciones de nanopartículas logran revertir los daños cerebrales provocados por el Alzheimer
Los investigadores utilizaron modelos de ratón, programados genéticamente para producir mayores cantidades de proteína Aβ y desarrollar un deterioro cognitivo significativo que imita la patología del Alzheimer. Después administraron tres inyecciones de los fármacos supramoleculares y monitorizaron durante meses la evolución de la enfermedad.
El resultado no tardó en llegar: solo una hora después de la inyección percibieron "una reducción del 50-60% en la cantidad de Aβ dentro del cerebro", la proteína que se acumula perjudicando el funcionamiento normal de las neuronas. Así lo ha explicado Junyang Chen, primer coautor del estudio, investigador del Hospital West China de la Universidad de Sichuan y estudiante de doctorado del University College London (UCL).
Los datos más sobresalientes fueron los efectos terapéuticos: Los investigadores realizaron varios experimentos para analizar el comportamiento de los animales y medir el deterioro de la memoria durante todas las etapas de la enfermedad tratándolo. Después de seis meses analizaron el resultado y comprobaron que el ratón de 18 meses (comparable a un humano de 90 años), había recuperado el comportamiento de un ratón sano.
El profesor de investigación ICREA en el IBEC, investigador principal del Grupo de Biónica Molecular y líder del estudio ha explicado que "una vez que la vascularización puede funcionar nuevamente, empieza a eliminar Aβ y otras moléculas dañinas, lo que permite que todo el sistema recupere su equilibrio."