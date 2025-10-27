Redacción Uppers 27 OCT 2025 - 15:47h.

Un estudio determina cuánta felicidad es necesaria para protegerse contra las enfermedades crónicas

¿Ser más feliz siempre significa ser más saludable? Lo cierto es que la felicidad, más allá de ser un estado emocional de bienestar y satisfacción, también es medicina. La ciencia ha confirmado que puede proteger contra las enfermedades crónicas o no transmisibles (ENT), es decir, aquellas afecciones que duran largo tiempo, como la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma y el cáncer. Eso sí, a partir de un umbral mínimo.

Así lo sugiere un estudio publicado en la revista 'Frontiers in Medicine' y dirigido por la profesora Iulia Iuga de la Universidad 1 Decembrie 1918 de Alba Iulia (Rumanía). La investigación analizó datos de 123 países entre 2006 y 2021 con el objetivo de esclarecer si una mayor sensación de felicidad conlleva necesariamente una mejor salud, y si esta relación sigue una progresión lineal o responde a un umbral específico.

La escalera de la vida

"Demostramos que el bienestar subjetivo, o felicidad, parece funcionar como un activo para la salud de la población solo una vez superado un umbral mínimo de aproximadamente 2,7 en la escala de la Escalera de la Vida", afirmó la profesora Iuga. "Por encima de este punto crítico, una mayor felicidad se asocia con una disminución de la mortalidad por ENT". La llamada Escalera de la Vida es una medida del bienestar subjetivo en la que los participantes califican su vida del 0 al 10, siendo el cero la peor vida imaginable y el diez, la mejor.

Una puntuación de 2,7 –ubicada en la parte baja de la escala– refleja una situación de clara infelicidad o dificultad vital. "Un adjetivo que encajaría en este nivel podría ser 'apenas sobrellevando", describe Iuga. Sin embargo, ya en este punto, las mejoras en la felicidad comienzan a traducirse en beneficios mensurables para la salud.

Una vez que un país logra superar ese umbral, el estudio reveló que cada aumento del 1% en el bienestar subjetivo se relaciona con una disminución estimada del 0,43% en la tasa de mortalidad por ENT en el período de 30 a 70 años. Sin embargo, por debajo de ese umbral, pequeñas mejoras -como por ejemplo subir de 2 a 2,2– no conllevan una reducción significativa en la mortalidad por ENT, de lo que se deduce que hay que mejorar el nivel básico de bienestar antes de que los efectos positivos sobre la salud sean tangibles.

Los países por encima del umbral

Se observan ciertos patrones similares entre los países que presentan puntuaciones por encima del umbral: mayores inversiones s en sanidad por habitante, sólidas redes de protección social y un gobierno estable. La puntuación media en la escala de vida de los países examinados durante el período de estudio fue de 5,45, con un mínimo de 2,18 y un máximo de 7,97.

Según los investigadores, algunas medidas sanitarias y sociales que podrían tomarse para elevar la puntuación de los países por encima de 2,7 serían promover una vida saludable mediante la prevención de la obesidad y la restricción del acceso al alcohol; mejorar el medio ambiente mediante estándares más estrictos de calidad el aire; y aumentar el gasto per cápita en salud. En cualquier caso, el estudio admite ciertas limitaciones en sus conclusiones. Por ejemplo, las puntuaciones en la 'Escalera de la Vida' se basan en percepciones autodeclaradas, lo que puede introducir sesgos culturales o de estilo de respuesta.