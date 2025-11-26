Las señales de carencia de vitamina D se confunden muchas veces con 'cosas del día a día'

"Tengo déficit de vitamina D": ¿qué puedo hacer para que suba de verdad?

Es posible que tu último análisis de sangre indique que tienes baja la vitamina D. No estás solo. El 60% de los adultos y el 80% de los mayores españoles presentan déficit de este nutriente tan necesario en el organismo. Y eso a pesar de que España es uno de los países que disfruta de un mayor número de horas de sol, responsable en un 90% de la vitamina D que almacenamos, pero el estilo de vida sedentario, la escasa actividad al aire libre y el uso de protectores solares dificultan la síntesis de esta sustancia.

Hablamos de una vitamina liposoluble que cumple diferentes funciones, especialmente la de servir como vehículo para la absorción del calcio por parte del organismo, un mineral que es esencial para el desarrollo y crecimiento de los huesos y para mantenerlos fuertes y sanos. Diferentes estudios han demostrado que también tiene una función protectora frente a determinados tipos de cáncer.

Normalmente, una exposición de 15 minutos tres días a la semana sería suficiente para mantener los niveles en sangre de esta vitamina en los márgenes de normalidad. Pero, como decíamos, la falta de vitamina D es mucho más frecuente de lo que creemos y sus síntomas se confunden muchas veces con 'cosas del día a día', por lo que es necesario prestar atención a las señales que el organismo manifiesta y que desgranan los expertos de Verywell Health.

Fatiga persistente

Tener una sensación constante de cansancio es síntoma de deficiencia de vitamina D por su impacto en el sueño y en los neurotransmisores. La falta de descanso adecuado y la inflamación que acompaña el déficit de esta vitamina contribuyen a un estado de fatiga continuo.

Dolores generalizados

La inflamación, que se ve incrementada con bajos niveles de vitamina D, puede provocar debilidad corporal, incluyendo dolor muscular y óseo. Incluso pueden desencadenarse trastornos como la artritis.

Cambios de humor

Mucha gente que pasa por un estado de ánimo bajo o depresivo no identifica esta sensación con la carencia de vitamina D, pero al ayudar a balancear los neurotransmisores su ausencia puede favorecer la depresión o el conocido trastorno afectivo estacional, que afecta durante los meses de menor exposición solar.

Resfriados frecuentes

Las infecciones recurrentes pueden estar relacionadas con déficit de vitamina D, ya que cumple un papel clave en la regulación del sistema inmunológico. Esto aumenta la vulnerabilidad a enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Si te resfrías a menudo, podría deberse a que tu sistema inmunológico no funciona correctamente por la falta de esta vitamina.

Caídas

En personas mayores, la salud ósea se ve afectada por la carencia de esta vitamina, dando lugar a osteopenia y osteoporosis e incrementando el riesgo de caídas y fracturas.

Problemas intestinales

El déficit de la vitamina incrementa la inflamación y favorece el desarrollo de enfermedades intestinales, mientras que estas patologías dificultan la absorción de nutrientes, empeorando el problema.

Impacto en en corazón

Unos niveles insuficientes de vitamina D pueden incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas e infartos debido a la inflamación y sus efectos directos en el sistema cardiovascular.

¿Por qué hay tantos síntomas?

El hecho de que la vitamina D pueda dar síntomas tan diversos se debe a que codifica en torno al 11% de nuestros genes, según explica la doctora Isabel Viña, experta en suplementación, metabolismo y hormonas, en una publicación de Instagram. "Cuando falta vitamina D, nuestros músculos no producen la cantidad suficiente de fibras musculares tipo 2 que nos dan fuerza y potencia y por tanto puede aparecer el cansancio, la inestabilidad y las caídas", subraya.

Por otra parte, este nutriente es fundamental para sintetizar péptidos antimicrobianos que nos protegen frente a infecciones virales y bacterianas. Además, "a nivel cerebral se encarga de que una enzima que se denomina tirosina hidroxilasa funcione adecuadamente y podamos producir la cantidad suficiente de dopamina que es un neurotransmisor que nos motiva y nos da esas ganas de salir adelante", subraya la experta. Cleveland Clinic recomienda monitorear los niveles de vitamina D mediante análisis de sangre en personas con factores de riesgo o que hayan experimentado los síntomas mencionados.