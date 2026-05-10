Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: el barco entra en el puerto de Granadilla, Tenerife, para desembarcar al pasaje
El procedimiento de desembarco se desarrollará bajo estrictos protocolos de prevención
El estricto protocolo del Gómez Ulla para los pasajeros del MV Hondius: consentimiento firmado, PCR y aislamiento
El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 6:00 de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona.
La embarcación ha atracado en instalaciones portuarias tinerfeñas mientras las autoridades monitorizan la situación sanitaria relacionada con el brote detectado a bordo.
Los vehículos de la UME llegan al puerto de Granadilla para trasladar pasajeros
Dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que van a trasladar a los ocupantes del crucero Hondius desde el puerto de Granadilla al Aeropuerto Tenerife Sur han llegado a la instalación portuaria.
El desembarco de los pasajeros aún no ha comenzado, pero mientras amanece poco a poco se despliega el dispositivo que va a participar en el operativo, que incluye guardias civiles ataviados con equipos EPI.
Mientras, el barco permanece fondeado dentro del puerto donde están desplegadas una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil, a la vez que un helicóptero del mismo cuerpo sobrevuela la instalación portuaria.
El desafío de Clavijo al Gobierno antes de la llegada del barco
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba la madrugaba de este domingo que no autorizaría el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.
"Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros", explicaba el mandatario en un vídeo subido a sus redes sociales mientras atendía a los medios.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".
"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".
Cómo será el desembarco
Los primeros en desembarcar, según explicó ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, serán los 14 españoles que viajan en el buque y a los que un avión militar español espera en la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife sur para trasladarlos a Madrid, donde realizaran una cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.
Tras los españoles, el desembarco del pasaje se hará por nacionalidades y en grupos de cinco personas y tal como manifestaron anoche los ministros de Sanidad, Mónica García, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se encuentran en la isla todos los aviones que los trasladaran a sus lugares de origen salvo dos que llegarán durante este domingo.
El crucero Hondius llega al puerto de Granadilla para desembarcar al pasaje
El crucero Hondius ha entrado sobre las 6:00 de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.
El buque va precedido de una lancha de los prácticas del puerto, la Almáciga P, y seguido de un remolcador, el VB-Canarias, que le están ayudando en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto.
Una vez que esté fondeado y ya con la luz del sol, comenzará la operativa para el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife sur, distante a 10 kilómetros del puerto.