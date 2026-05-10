Los vehículos de la UME llegan al puerto de Granadilla para trasladar pasajeros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba la madrugaba de este domingo que no autorizaría el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.

"Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros", explicaba el mandatario en un vídeo subido a sus redes sociales mientras atendía a los medios.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".

"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".