Sudamos para eliminar toxinas: lo que realmente hace el cuerpo al sudar, según la ciencia

Marta Egea 21 JUN 2026 - 10:00h.

La sudoración es un mecanismo esencial para la superviviencia humana, pero aunque puede contener pequeñas cantidades de desecho no es su principal función

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MadridDespués de una sesión intensa de ejercicio, una visita a la sauna o un día de mucho calor, muchas personas sienten que su cuerpo se ha liberado de toxinas. La explicación parece simple: si el sudor sale del cuerpo, también deberían salir con las toxinas acumuladas. Sin embargo, la ciencia lleva tiempo desmontando esta creencia. Aunque sudar es una función esencial para el organismo, su objetivo principal no es depurar el cuerpo ni expulsar sustancias dañinas.

En realidad, el sudor tiene una misión mucho más concreta relacionada con la regulación de la temperatura corporal. De hecho, los verdaderos encargados de eliminar toxinas son otros órganos muy diferentes: el hígado y los riñones. Entonces, ¿de dónde surge este mito?

Sudar como símbolo de “limpieza”

La idea de que sudar elimina toxinas posiblemente se popularizó porque resulta intuitiva. Cuando sudamos, expulsamos líquido del cuerpo, y eso puede dar la sensación de que también estamos expulsando “impurezas”. Además, durante mucho tiempo se ha asociado la sudoración con conceptos como: purificación, esfuerzo físico, pérdida de peso y bienestar.

Las saunas suelen promocionarse como métodos para “desintoxicar” el organismo mediante el sudor. Algo parecido ocurre con algunos entrenamientos extremos o tratamientos corporales que prometen “eliminar toxinas” haciendo sudar más.

¿Qué es realmente el sudor?

Para entender el mito, primero hay que entender qué es el sudor y por qué existe. El sudor es un líquido producido principalmente por las glándulas sudoríparas ecrinas, repartidas por casi toda la superficie de la piel. Está compuesto por agua, sales minerales y pequeñas cantidades de urea y otros compuestos. Su principal función es regular la temperatura corporal.

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Cuando el cuerpo se calienta, ya sea por ejercicio, altas temperaturas, fiebre o estrés, el sudor sale a la superficie de la piel. Al evaporarse, ayuda a disipar el calor y mantener la temperatura interna dentro de un rango seguro. En otras palabras: se suda para enfriarse, no para limpiarse.

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Entonces, ¿el sudor no elimina ninguna toxina?

La respuesta corta es sí, pero en una cantidad tan pequeña que no puede considerarse un sistema real de desintoxicación del organismo. El sudor contiene principalmente agua y sales minerales, aunque también puede incluir alguna traza de sustancias de desecho como urea, amoníaco, ácido láctico o pequeñas cantidades de algunos compuestos químicos y metales. Esto ha llevado a que muchas personas puedan pensar que sudar “limpia” el cuerpo de toxinas acumuladas.

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No obstante, los expertos insisten en que la presencia de estas sustancias en el sudor es mínima comparada con la labor que realizan órganos como el hígado y los riñones. De hecho, la mayor parte de los residuos y sustancias potencialmente dañinas se eliminan a través de la orina, las heces o los procesos metabólicos del propio organismo. El hígado se encarga de transformar muchas toxinas para que puedan eliminarse con facilidad, mientras que los riñones filtran constantemente la sangre para expulsar los desechos mediante la orina.

Algunos estudios han detectado en el sudor pequeñas cantidades de compuestos como bisfenol A (BPA), ciertos metales pesados o restos de otras sustancias químicas. Incluso en esos casos, las cantidades eliminadas son muy reducidas y no representan un mecanismo significativo de depuración. Debido a ello, muchos científicos consideran exagerado hablar de “sudar toxinas” como si el sudor actuara como una especie de limpieza profunda del organismo.

Además, la sensación de bienestar que muchas personas experimentan después de sudar suele estar relacionada con otros factores, como la liberación de endorfinas, la relajación muscular o la mejora temporal de la circulación, más que con una supuesta eliminación masiva de sustancias nocivas.

¿Por qué sudar sí es importante?

Aunque el sudor no sea un gran mecanismo detox, sí que cumple con una función esencial para la supervivencia humana: ayudar al cuerpo a regular su temperatura. Cuando se hace ejercicio, tenemos fiebre o estamos en un ambiente caluroso, la temperatura corporal aumenta. Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, el organismo activa las glándulas sudoríparas y libera sudor sobre la piel. Cuando se evapora, ese líquido disipa el calor y enfría el cuerpo.

Este es un sistema de refrigeración muy eficaz e importante en la evolución humana. Algunos investigadores consideran que la capacidad de sudar abundantemente permitió a nuestros antepasados realizar esfuerzos prolongados en climas cálidos. Gracias al sudor, se puede mantener una temperatura relativamente estable incluso cuando se realizan actividades físicas intensas o se está en ambientes calurosos.

Asimismo, la sudoración también participa en otros procesos. El sudor ayuda a mantener cierta hidratación en la superficie de la piel y contribuye al equilibrio de sales minerales. Incluso contiene pequeñas sustancias con función antimicrobiana que forman parte de las defensas naturales de la piel frente a algunos microorganismos.

Debido a eso, aunque sudar no limpie como tal el cuerpo de toxinas como suele creerse, sigue siendo un mecanismo esencial para mantener el equilibrio interno y proteger al organismo frente al exceso de calor.