Muere el tercer menor tras el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Muere el tercer menor que fue rescatado crítico tras el accidente en la playa de l'Arrabassada

Muere un segundo menor y otro permanece en estado crítico en el hospital tras el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Compartir







Un tercer menor que estaba ingresado en estado crítico ha muerto en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que tuvo lugar este viernes en la playa de l'Arrabassada, en el que se vieron implicados otro menor de 12 años que falleció ahogado y un menor de 13 años que falleció este sábado en el hospital.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este domingo en el que se ha mostrado profundamente conmocionado por el suceso: "No hay palabras en estos momentos de dolor", ha expresado.

PUEDE INTERESARTE Muere una niña de 4 años al sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel en Playa Blanca, en Lanzarote

Illa ha trasladado su apoyo y afecto a las familias y amigos de los jóvenes y al Club Deportivo La Floresta, y ha agradecido su trabajo a los profesionales del hospital Joan XXIII, así como al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), los Mossos d'Esquadra y los Bombers.

Los tres menores quedaron atrapados en la zona de rocas

El lugar donde fallecieron era un sitio de rocas donde muchas personas suelen ir a saltar. El oleaje y las fuertes corrientes hicieron que los tres menores quedasen atrapados en el lugar, sin poder salir del agua. Uno de ellos falleció en el momento ahogado y los otros dos menores, fueron trasladados al hospital en estado crítico y terminaron falleciendo en el centro médico.

Eran un grupo de seis menores los que acudieron junto a los tres fallecidos a la playa. Las tres víctimas entraron a la zona rocosa, cuando había una bandera amarilla, y solo tres de ellos pudieron salir por su propio pie del agua, mientras que los otros tres tuvieron que ser rescatados, aunque fue demasiado tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque los servicios de emergencia acudieron rápido al lugar, los jóvenes llevaban un tiempo tratando de luchar por salir del agua, pero había mucho oleaje y fuertes corrientes que los empujaban contra las rocas. Uno de ellos murió ahogado y solo pudieron confirmar su muerte en el lugar.