Claudia Barraso 21 JUN 2026 - 09:13h.

Una persona vio desde la arena un cuerpo flotando en la misma zona donde desapareció Ismail

Ismail, de 22 años, desapareció mientras se bañaba con sus amigos en una playa de Águilas: "Lo vieron hundirse"

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Tras varios días de búsqueda por agua y por cielo, Salvamento Marítimo ha confirmado la peor de las sospechas: han encontrado un cadáver en la playa de Matalentisco, en Ágüilas, Murcia, la zona donde desapareció Ismail mientras se bañaba con unos amigos. Aunque las autoridades no han confirmado que el cuerpo sea de Ismail, todo indica que muy probablemente sea él, por la descripción y que las autoridades le encontraron en la misma zona donde se le perdió la pista.

Una persona que pasaba por la zona vio, desde la arena, que un cuerpo estaba flotando en el mar, junto a las rocas. Llamó a los agentes que, al personarse en el lugar, sacaron el cadáver de la zona rocosa con mucha dificultad, según ha confirmado el medio 'La Opinión de Murcia'.

Ismail llevaba desaparecido desde el jueves 18 de junio, cuando fue a pasar el día con dos amigos a la playa y no pudo salir de una zona rocosa. Los otros dos jóvenes vieron como el chico de 22 años se hundía entre el oleaje sin poder hacer nada, solo avisar a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde.

Le practicarán la autopsia

Al sacar el cuerpo del mar, fue trasladado desde la playa hasta el Instituto de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia para confirmar su identidad al 100%, aunque todo apunta a que sea el joven desaparecido casi con total seguridad, aún así, los agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación y de las diligencias correspondientes para identificar al fallecido.

Han pasado tres días desde que el joven fallecido se hundió en el mar, arrastrado por las fuertes corrientes y el oleaje que había en la zona rocosa donde estaba bañándose. Sus amigos no pudieron hacer nada por rescatarle y cuando las autoridades comenzaron el operativo de búsqueda ya se había perdido el rastro del fallecido.