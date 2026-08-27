Antoni Mateu 27 AGO 2026 - 05:00h.

Andy Aguilar, CEO de la empresa de IA aplicada en dermatología Legit Health, explica en qué consiste este proyecto con el que podrían ganar un millón de dólares en noviembre

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La inteligencia artificial se convierte, una vez más, en una herramienta copiloto para los profesionales sanitarios. No diagnostica, ya que es el médico quién lleva a cabo la tarea. Pero ahorra tiempo e identifica con precisión “con una simple fotografía hecha desde el teléfono móvil”, cuenta Andy Aguilar, CEO y cofundadora de Legit Health a la web de 'Informativos Telecinco'.

¿Y cómo se aplica, en este caso, la IA en dermatología? Su creadora, así lo ilustra: “en segundos la IA evalúa la calidad de la imagen, localiza la lesión, la clasifica, mide su gravedad y avisa si hay señales que obliguen a mirarla pronto. Con todo eso genera un informe que recibe el médico, y es él quién diagnostica. En documento se apoya para razonar el caso, y la herramienta le muestra sobre la propia imagen en qué se ha fijado para llegar ahí, de manera que pueda contrastarlo con lo que está viendo con sus ojos". Y añade, además, una segunda capa de profundidad: “no sólo detectamos si hay enfermedad. Detectamos cuánta enfermedad hay. Somos la primera solución de IA que mide la gravedad”.

Preguntada sobre por qué decidieron crear esta herramienta, Aguilar lamenta “el cuello de botella asistencial” en cuanto a las listas de espera: “127 días de media” y alude al hecho de que “llegar a tiempo lo cambia todo”. Uno de los ejemplos que pone encima de la mesa: “detectar a tiempo el cáncer de piel puede salvarle la vida a la persona”.

Todo ello han llevado a la startup a competir por un millón de dólares en Silicon Valley, el próximo 6 de noviembre.

Ganaron la final del País Vasco

San Francisco es la próxima parada de la startup española. Pero antes de cruzar el charco, ganaron la final del concurso Startup World Cup en Bilbao. De hecho, el País Vasco va estar representado por esta empresa en los EE.UU., con casi un centenar de países que van a competir por un premio de un millón de dólares en financiación del proyecto.

“El jurado premió el impacto sanitario y la capacidad de escalar. Creo que pesó llegar con un producto que un servicio público de salud ya está usando y con evidencia clínica publicada, y no con una idea. Para nosotros esto no es una meta, es una puerta”, relata.

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“Podemos detectar más de 300 dolencias”

La dermatología es un campo muy amplio en el cual se pueden detectar todo tipo de lesiones dolencias, enfermedades… En el caso de la herramienta de IA vasca, Aguilar explica que el algoritmo puede detectar “más de 300 dolencias: desde las inflamatorias y crónicas, como el acné, la psoriasis, la dermatitis atópica o la hidradenitis, hasta las malignas, como el cáncer de piel”.

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Además de la capacidad de detección, la CEO de Legit Health enfatiza que “se integra por dentro del programa que el centro ya utiliza y no como una aplicación aparte”. No sólo se trata de la funcionalidad, sino cómo esta se integra en la rutina del médico.

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Pero no sólo los dermatólogos la usan: “En atención primaria, el médico de familia la usa sobre todo para el triaje; distinguir qué caso hay que mandar al especialista con urgencia, cuál puede esperar y cuál puede resolver él mismo en consulta sin derivar.

Ahí es donde se descongestiona el sistema. El dermatólogo la usa para otra cosa distinta: para medir y hacer seguimiento a sus pacientes crónicos, porque cuando la gravedad es un número comparable puedes ver de una visita a la siguiente si el tratamiento está funcionando o hay que cambiarlo”.

Los datos de los pacientes, protegidos

La IA necesita ingentes cantidades de datos para el entreno. En el asunto sanitario, Aguilar explica que Legit Health “está certificada en el Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta” y que “el dato del paciente se trata siempre bajo el control del sistema de salud. En la prestación del servicio asistencial actuamos por cuenta del hospital o del servicio de salud, que es el responsable de la información de sus pacientes, y todo se rige por el reglamento europeo de protección de datos”.

Añade: “se suma que somos un producto sanitario con marcado CE y certificación ISO 13485, que es la norma de calidad para fabricantes de dispositivos médicos e implica auditorías periódicas de un organismo independiente sobre cómo desarrollamos y validamos el software”.