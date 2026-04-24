La inteligencia artificial redefine la medicina: diagnósticos en segundos y médicos virtuales al instante

La inteligencia artificial irrumpe en la sanidad con escáneres faciales y médicos virtuales capaces de diagnosticar

La IA, al servicio de la sanidad andaluza: un software agilizará la lectura de 2,3 millones de mamografías

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La inteligencia artificial sigue ganando terreno en la vida cotidiana y, especialmente, en el ámbito sanitario, donde ya está transformando la forma en la que pacientes y profesionales interactúan. Hospitales y centros médicos comienzan a incorporar tecnologías capaces de agilizar diagnósticos y mejorar la atención sin necesidad de métodos invasivos.

Uno de los avances más llamativos es el uso de escáneres faciales que, en cuestión de segundos, permiten obtener constantes vitales como la frecuencia cardiaca o la presión arterial. Esta información llega directamente al personal sanitario, facilitando la evaluación del paciente y la prescripción de tratamientos de forma más rápida y precisa.

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En este contexto, la telemedicina da un paso más hacia la eficiencia. “Sin necesidad de ningún dispositivo especial, ni sangre, ni pincharse, ni personal sanitario”, explica Teresa Lozano, CEO de Healthmotive, al describir el potencial de estas herramientas basadas en inteligencia artificial.

Con un simple código QR

Además del diagnóstico inmediato, estos sistemas permiten detectar posibles enfermedades graves: “Una diabetes, nos va a decir si hay resistencia a la insulina”, asegura Sara Cordero, quien destaca la capacidad de la tecnología para anticipar patologías y mejorar la prevención.

Estos avances también permiten un seguimiento continuo de pacientes crónicos mediante plataformas digitales accesibles, lo que facilita una atención más cercana y constante.

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La innovación no se limita al diagnóstico físico, los llamados médicos virtuales o chatbots también comienzan a desempeñar un papel clave en el sistema sanitario. Estas herramientas son capaces de realizar un triaje inicial, evaluando los síntomas.

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Orientándo a los pacientes hacia el servicio más adecuado

“El objetivo es ayudar a los pacientes a tomar la mejor decisión sobre a dónde deben acudir”, señalan desde el sector, destacando que esta tecnología contribuye a evitar la saturación de los servicios de urgencias con patologías leves.

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En conjunto, la inteligencia artificial se perfila como un aliado estratégico para mejorar la eficiencia del sistema de salud, optimizar recursos y ofrecer una atención más rápida, personalizada y accesible.