La Aesan retira un informe sobre nutrición y menopausia que se había basado en estudios realizados en hombres

AEMPS retira 22 productos adelgazantes con sibutramina, sustancia no autorizada en la UE por sus efectos adversos

Compartir







En España hay ocho millones de mujeres con menopausia, pero un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) está basado exclusivamente en datos sobre salud recogidos en población masculina. No es un hecho aislado, también ocurre también en estudios sobre accidentes cardiovasculares. La pregunta ahora si tiene rigor científico un informe con un origen tan sesgado. Informan en el vídeo Toni Ramos, Sara Pérez y Almudena Calvo.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) publicó un informe sobre nutrición en la menopausia que fue retirado y sometido a revisión en agosto de 2026 tras detectarse que parte de sus datos se basaban en estudios realizados en hombres. Fue una investigadora quién cayó en la cuenta. "Lo primero que hicimos fue denunciar que estos datos eran incorrectos", explica Maite Paramio, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras AMIT.

PUEDE INTERESARTE La lactancia materna se asocia a menos genes de resistencia a antibióticos en bebés

La Aesan no rectificó en un primer momento. Una polémica que ha revelado una realidad más común de lo que se piensa. "La necesidad de que se hicieran nuestros estudios porque si no los han puesto es porque no existen y si no existen es porque nadie lo ha considerado que es un tema prioritario", denuncia Paramio.

"El infarto siempre se ha estudiado en el cuerpo del hombre, pero tiene unos síntomas diferentes en la mujer"

Además de la discriminación, en este caso el sesgo impide lograr el objetivo de ayudar a las mujeres a prevenir problemas de salud relacionados con la caída de estrógenos característica de la menopausia.

"Puede ser que si utilizamos estudios que no son específicos para mujeres en esa etapa de la vida, estemos dando, por ejemplo, una cantidad proteica deficiente para una mujer que sabemos que por la disminución de los estrógenos probablemente tenga una deficiencia que esto influya en su masa ósea, en su masa muscular, en su capacidad metabólica", señala Luciana Bergamaschi, ginecóloga especializada en menopausia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lamentablemente no es un caso aislado, ya que faltan estudios específicos en toda la salud femenina. "Hay ejemplos como el infarto, que siempre se ha estudiado y se han dicho los síntomas en el cuerpo del hombre, pero tiene unos síntomas diferentes en el cuerpo de la mujer", apunta Amparo Faubel, coordinadora de la Asociación Alanna. El informe ya se ha retirado y la AESAN lo va a revisar.