Los Mossos buscan en Santa Bárbara los restos de un bebé en una vivienda donde los Bomberos tuvieron que entrar con oxígeno

Detienen a una pareja en Valencia por presunto homicidio de su bebé de 18 meses: todavía no se ha encontrado el cadáver

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Los Mossos d'Esquadra mantienen la búsqueda de los posibles restos de un bebé de 18 meses presuntamente asesinado por sus padres en un domicilio de Santa Bàrbara (Tarragona), un inmueble que permanece precintado desde el pasado fin de semana.

Los agentes llevan varios días realizando inspecciones en la vivienda para tratar de localizar algún indicio que permita determinar si el bebé se encuentra enterrado allí. Los progenitores son de Castellón y residen desde hace tiempo en el municipio catalán. Ambos han sido detenidos este miércoles en la estación de trenes de València Nord tras ser identificados.

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La vivienda, situada en las inmediaciones de la calle Major, se convirtió en uno de los principales puntos de la investigación después de que los agentes accedieran al inmueble y encontraran en su interior 27 perros hacinados y en pésimas condiciones.

Varios días buscando en el interior del domicilio

La vivienda fue precintada después de la primera intervención policial el pasado 29 de agosto y desde entonces los investigadores han realizado distintas inspecciones para localizar los posibles restos del bebé. En la primera inspección ocular no fue encontrado ningún cadáver, por lo que la búsqueda continúa en el inmueble.

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La investigación se inició después de que el abuelo paterno acudiera a la Policía para denunciar que su nuera le había llamado para comunicarle el fallecimiento del bebé y que, según le habría contado, lo había enterrado en una caja de cartón dentro de la vivienda. Los agentes tratan de determinar si existen restos o evidencias relacionadas con el bebé. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado que el Tribunal de Instancia de Amposta mantiene abierta una causa por una denuncia por la desaparición de una bebé, declarada secreta, recoge 'Levante-EMV'.

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Un piso en condiciones extremas

Cuando los Mossos llegaron al domicilio durante la madrugada del sábado, tuvieron que solicitar la colaboración de los Bomberos debido al ambiente asfixiante que había en el interior. Los bomberos accedieron inicialmente con equipos de oxígeno y facilitaron posteriormente la entrada de los agentes.

Dentro encontraron 27 perros en condiciones muy precarias. Algunos estaban en estado agónico y en distintas estancias había también restos mortales de animales. El hallazgo llevó a mantener el inmueble precintado mientras avanzaban las inspecciones relacionadas con la desaparición del bebé.

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La investigación trata de localizar al bebé

La búsqueda se centra en determinar si los restos del bebé se encuentran realmente en la vivienda, tal y como habría comunicado la madre al abuelo paterno. El familiar aseguró que nunca había llegado a ver al supuesto sexto hijo de la pareja, aunque sí había tenido contacto con los otros cinco hijos.

La investigación sigue abierta y los agentes tratan de comprobar incluso las circunstancias básicas del caso: si el bebé existía, si falleció y si sus restos fueron enterrados en el piso de Santa Bàrbara. La pareja, detenida este miércoles por un presunto delito de homicidio, permanece a disposición de los investigadores mientras prosigue la búsqueda. En paralelo, se investiga otro caso alarmante en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), a 145 kilómetros de Santa Bàrbara, donde una trabajadora de la limpieza encontró este miércoles el cadáver de un bebé dentro de una bolsa de basura.