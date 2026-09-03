El ministerio de Sanidad ha retirado un enjuague bucal infantil retirado por contaminación microbiológica que podría provocar infecciones

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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

La retirada del producto se debe a la presencia de Burkholderia cepacia. Esta bacteria puede provocar infecciones, especialmente en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

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Los lotes afectados y retirados

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia', que puede suponer un riesgo para la población infantil con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

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Este producto ha sido fabricado por Laboratorio Boniquet S.A., aunque la empresa responsable de la puesta en el mercado es Laboratorios Kin S.A. y figura como tal en el etiquetado del envase.

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Las recomendaciones a la ciudadanía

Así, recomienda si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no utilizarlos y devolverlos al punto de compra o contactando con la empresa responsable para su devolución.

La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su conocimiento y difusión.