Una mujer ha sido detenida en Ceuta por apuñalar mortalmente a su primo, un joven marroquí, en su vivienda

Al parecer, la mujer atacó con un arma blanca al joven tras una discusión

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CeutaLa Policía Nacional ha detenido en Ceuta a una mujer de nacionalidad española como presunta autora de la muerte de un joven marroquí que estaba en su vivienda, en la zona de Poblado de Regulares, y que era primo de la presunta agresora.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la mujer presuntamente utilizó un arma blanca para acabar con la vida del joven, que estaba residiendo en la casa, tras haber mantenido una discusión.

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La mujer ha utilizado un cuchillo para perpetrar el homicidio

Los primeros datos indican que la víctima mortal es un migrante marroquí, aunque no se ha aclarado si es una de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio. El fallecido, un joven de nacionalidad marroquí de entre 30 y 35 años, se encontraba en situación irregular en España.

La Policía Nacional, tras el testimonio de los vecinos del entorno, ha podido determinar que la víctima es el primo de la mujer y se investiga en qué situación se hallaba el joven, que carecía de documentación para estar legalmente en el territorio nacional.

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Los agentes investigan además las circunstancias de la presencia de la víctima dentro de la casa así como los motivos que impulsaron a la mujer cometer la agresión. La mujer presuntamente utilizó un cuchillo para perpetrar el homicidio que ha ocurrido alrededor de las 7:00 horas de este jueves.

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La mujer, en dependencias policiales

La detenida, también de entre 30 y 35 años, permanece en dependencias de la Policía Nacional, donde se encuentra a disposición de los investigadores mientras se practican las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Los agentes se han desplazado esta mañana hasta la vivienda, donde han recogido testimonios y han realizado las primeras actuaciones policiales. Se ha procedido al levantamiento del cadáver.

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La investigación permanece abierta y la Policía Nacional trata ahora de determinar qué ha ocurrido exactamente en el interior del domicilio y las circunstancias que han rodeado la muerte del joven marroquí.