Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, queda absuelto tras el perdón de las víctimas y los otros tres futbolistas aceptan un año de cárcel

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, afronta el juicio del vídeo sexual pendiente del perdón de las dos víctimas

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Gran CanariaLos exjugadores de la cantera del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han aceptado una condena de un año de cárcel por pornografía infantil por el vídeo sexual que grabaron en 2023 en Gran Canaria, mientras que el defensa del primer equipo Raúl Asencio ha quedado absuelto.

La condena ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores.

El vídeo se grabó sin el permiso de las denunciantes

Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio (revelación de secretos: haber mostrado a un tercero el vídeo que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes) y ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar una atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el del pornografía infantil.

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Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, y dos años y medio para Raúl Asencio. Las dos jóvenes que aparecen en los vídeos de contenido sexual que han sentado en el banquillo al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a sus excompañeros Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han confirmado a la jueza que han perdonado a los cuatro implicados.

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El perdón que las víctimas del caso han formalizado ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

El juicio contra los cuatro jugadores

El jugador internacional tenía sobre su cabeza una solicitud de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad, pero el Ministerio Fiscal adelantaba que está dispuesto a retirarla si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como ya han manifestado en la instrucción.

Y ello es posible porque el delito que se le imputaba a Raúl Asencio tiene el carácter de semipúblico en el Código Penal español y la responsabilidad que cabe exigir a quien lo comete desaparece si el ofendido por lo ocurrido lo perdona; las ofendidas, en este caso.

Una disculpa y una indemnización cuya cuantía no ha trascendido

Su defensa tenía atada ya esa salida desde hace meses con los representantes legales de las dos afectadas, que retiraron sus acusaciones particulares contra él tras recibir una indemnización cuya cuantía no ha trascendido y una disculpa formal del jugador.

Sin embargo, todo ello se hizo al final de la instrucción, por lo que la fiscal del caso exigió que ese perdón no solo apareciese en un acta notarial (como pretendía la defensa), sino que se formalice en el juicio oral, para que el tribunal pueda cerciorarse de que las dos jóvenes lo conceden de forma consciente y libre.

Los hechos sobre los que gira este juicio ocurrieron en el verano de 2023 en un club de playa de Amadores (sur de Gran Canaria), cuando tres compañeros de Raúl Asencio en aquel momento en la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, mantuvieron una relación sexual con dos jóvenes plenamente consentida.