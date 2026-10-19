Silvia Asiain 19 OCT 2026 - 16:05h.

A Sara le diagnosticaron cáncer de mama metastásico hace 6 años y las nuevas investigaciones le han dado esperanza.

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El cáncer de mama es, a día de hoy, el que mejor pronóstico tiene con más del 80 por ciento de tasa de supervivencia y eso es gracias a la prevención, pero también a la investigación y a que, cada vez, se personalizan más los tratamientos. Ya no solo se le pone nombre, también apellido, y esto es por técnicas como la biopsia líquida.

A Sara le diagnosticaron cáncer de mama metastásico hace 6 años. "Cuando tenía 37 años, y he pasado por intervenciones, tratamientos...". Ella es una de las primeras pacientes a la se hizo una biopsia líquida. "Me permitió ver que aún había camino por recorrer".

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Para la paciente es solo una extracción, pero en el plasma de la muestra se pueden localizar los fragmentos de ADN que libera el tumor. "Nos permite monitorizar a las pacientes y poder identificar estas mutaciones que van apareciendo en los pacientes", explica Ana Vivancos, de la Unidad de Biopsia Líquida del Hospital Vall D'Hebron.

Es una manera de encontrar una diana a la que dirigir los nuevos tratamiento mucho antes de que una prueba de imagen evidencie que hay recaída. "Podemos ver, a lo mejor, a lo largo de la enfermedad en diferentes momentos en los que tenemos que tomar decisiones si aparecen mutaciones nuevas, si aparecen mecanismos de resistencia a los tratamientos que las pacientes han estado recibiendo", explica Cristina Segura, jefa de la unidad de cáncer de mama del Hospital Vall D'Hebron.

Cataluña ya ha aprobado la biopsia líquida para pacientes de cáncer de mama metastásico de tipo hormonal. "Ha venido a complementar la biopsia que hacíamos y seguimos haciendo de una muesta en algunas situaciones de tejido".

La biopsia líquida se utiliza también cuando es demasiado arriesgado tomar una muestra del tumor.