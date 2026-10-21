Silvia Asiain 21 OCT 2026 - 16:54h.

Sergio y Patricia no están solos en su lucha contra el cáncer en el Niño Jesús de Madrid, les acompañan sus peluches, que cobran vida.

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Sergio ni pestañea. No va a estar solo en su misión para vencer al cáncer. Su peluche favorito es el protagonista del cuento en el que su enfermedad va a ser protagonista, y ahora que está en tratamiento por un tumor cerebral, Ranita le acerca la vida en el hospital.

Patricia tampoco se separa de Dulcita. Los profesionales que les cuidan también forman parte de estos historias y juntos les ayudan a entender su enfermedad y sobrellevar el día a día junto a su juguete más querido, ese que todos hemos tenido siendo niños que nos acompañaba a todos lados.

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Sergio, con solo 12 añitos, recuerda que está junto a Ranita desde "que era pequeño". Reconoce que vivir su día a día en el hospital es "muy cgulo". Ahí está junto a él también en la tablet, cobrando vida propia.

Miguel Pérez, director del Aula Hospital del Niño Jesús de Madrid, reconoce que es "una experiencia muy motivadora. Supone un cambio total". Los profesionales que les cuidan también son protagonistas de estas historias y se han convertido también personajes de los cuentos de IA que los pequeños ven en sus tablets, a lo Toy Story. "Yo soy amigo de todos los peluches, es una manera de crear un vínculo entre el recurso y el niño", reconoce Miguel.

A sus juguetes tambien les hacen pruebas médicas. "Eso les va a relajar y les va a hacer vivir le proceso de una manera distinta para que tenga el menor impacto emocional posible". Juntos les ayudan a conocer su enfermedad.

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Como señala Gala Secchi, psicóloga de NewsLittle, reconoce que "siempre decimos que son los cuentos que nadie quiere contar porque hablamos de cosas difíciles, pero ellos lo necesitan".

Que ese amigo inseparable cobre vida gracias a la inteligencia artifiicial les ayuda a perder el miedo.