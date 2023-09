La impactante reflexión viral de un experto en bullying sobre el apuñalamiento múltiple en el instituto de Jerez

"Como he repetido en infinidad de ocasiones, el acoso escolar es aquello que los directores de centros académicos, no los llamo educativos, admiten como acoso escolar. En este caso y en otros tantos, el acoso escolar no existía ni existirá mientras siga funcionando la normativa de la misma manera. Ellos son juez y parte", apunta Budo.

Por tanto, Rafael Budo apunta a que las víctimas han sido apuñaladas por "todas las personas que han mirado para otro lado y se han puesto detrás de los agresores en lugar de defender a la víctima por cumplir con ese dogma de 'no te metas en líos, sé uno más o no vayas de héroes '. Esos mensajes que dan esos padres también son responsables, al igual que esas administraciones que miran hacia otro lado".

Por último, el director del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar ha querido criticar al sistema y al caso omiso que se le hace a las víctimas desde las administraciones o los centros escolares: "Si una institución, una administración, no es capaz de garantizar la seguridad de los niños durante el horario lectivo, jamás nunca puede establecer que los niños vayan de forma obligatoria a ese centro académico. No pueden obligarles a que vayan a un infierno. La justicia, que no se atreve y es cobarde, que no se atreve a meter en la cárcel a directores y docentes que miran hacia otro lado y permiten que los niños se maten, también es culpable. Un sistema que está perfectamente diseñado para que quien sufre lo siga sufriendo".