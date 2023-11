Daniel Sancho se ha declarado no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Algo que su padre, el actor Rodolfo Sancho, ha reivindicado a su llegada al Tribunal de la isla tailandesa de Samui en la que ha tenido lugar su vista oral. "Por supuesto que no. Si no, no hubiese habido pelea, ¿no? Mira las leyes", ha contestado a uno de los periodistas españoles que le esperaba a las puertas.