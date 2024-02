Dani Alves llora en el juicio: "En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada"

El futbolista mantiene que estuvieron "bailando" e "interactuando". "Estábamos ya más cercanos. Ella empezó a bailar más pegada a mí, a rozar sus partes con la mía. Un baile típico de discoteca, perrear. Y puso la mano para atrás y empezó a tocarme las partes. Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir. Le avisé de que yo iba primero y me quedé un rato esperando, pensando que no iba a venir, que no quería. Y cuando abrí, prácticamente me di con ella en la puerta. Se puso de rodillas delante mío y empezó a hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté", ha indicado, antes de recrear la posición ante el tribunal. Según Alves, tenía la espalda "pegada atrás": "La felación fue prácticamente todo el coito. Después se sentó delante de mis piernas y eyaculé fuera. No la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento. No me dijo que no quería practicar sexo. En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada", ha añadido.