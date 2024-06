Pablo Iglesias sigue pensando en los negocios: ¿qué nueva empresa quiere abrir?

“Si encuentro a alguien que sepa de funerarias lo haremos”, asegura el exvicepresidente del Gobierno en una entrevista con The Huffingtonpost desde su bar en Madrid.

"Cuando piensas en tu muerte siempre tienes que decir que no quieres cura, crucifijos... En nuestra funeraria te podrías morir de una manera más laica, usando símbolos y referencias distintas. Si alguien quiere enterrarse con la bandera republica o LGTBIQ+, no habría problema. La mayoría de funerarias en España hoy en día no te ofrece esos servicios", explica Pablo Iglesias.