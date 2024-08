El presunto asesino de Mónica se derrumbó antes de su detención: "He matado a mi mujer clavándole un cuchillo"

Juan Carlos S.M , pareja de Mónica, la mujer de 49 años hallada muerta con signos de violencia en una vivienda incendiada del barrio de Los Pajarillos de Valladolid , se derrumbó momentos antes de ser detenido en Vigo , donde la Policía Local encontró su coche mal aparcado. "He hecho algo malo, he matado a mi mujer clavándole un cuchillo", dijo entre sollozos al ver que los agentes municipales se acercaban a él.

El cuerpo de Mónica yacía sin vida, parcialmente quemado y acuchillado, lo que activó todas las alarmas. Sus tres perros también estaban muertos. Su familia, se enteró de lo ocurrido por la prensa. “Pongo las noticias y veo que ha habido un incendio con una víctima. Llamando a mi hermana que no me coge el teléfono, que no me coge el teléfono ninguno y ya dice mi madre: ‘Es donde la Moni, es donde la Moni'", cuenta su hermano. Este martes, efectivos de la Policía Científica de Valladolid han retomado las labores de búsqueda de pruebas en la vivienda incendiada, en la calle Sisón del referido barrio, donde apareció el cuerpo sin vida de la mujer. Se está llevando a cabo además una inspección técnico-ocular para la toma de pruebas e indicios que puedan esclarecer cuáles fueron las causas del incendio.