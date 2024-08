Buscan a un joven de Tudela desaparecido tras sumergirse en el embalse de La Cuerda del Pozo, Soria

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha explicado que los bomberos del Ayuntamiento de Soria han trabajado en el lugar durante dos horas hasta que ha empezado a oscurecer para buscar en la zona donde podría estar ahogada esta persona y no han encontrado nada, ya que se prevé que esté en una zona de aproximadamente unos once o doce metros de profundidad y a una distancia de unos 500 metros de la zona del embarcadero de Playa Pita .

"No es que no supiera nadar pero tampoco sabía nadar muy bien y la chica no sabía nadar, por lo que no ha podido hacer nada más que intentar acercar la barca, pero en cualquier caso ha sido imposible ayudarle", ha indicado el subdelegado del Gobierno.