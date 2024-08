Caso Negreira: la Guardia Civil encuentra pagos del club a "mulas económicas"

"Esas transferencias se justificaron como el pago de una serie de facturas de la sociedad Soccercam SL", de la que es titular Javier Negreira al Barça. Para la Guardia Civil "esta operación carece de coherencia, ya que no existe ninguna relación de dependencia, comercial, mercantil ni profesional entre esta empresa y Concepción D.H, ni entre el FC Barcelona y esta persona, que pudiera justificar dichos pagos".

La Guardia Civil destaca que se recibieron ingresos directos del club en una cuenta en la que José María Enríquez Negreira "figura como autorizado" y su empleada como titular. Los agentes consideran que se debería investigar las cuentas asociadas a las de la empleada de Negreira, así como las de José M. A., un amigo del ex número 2 de los árbitros.

Negreira declaró ante la Agencia Tributaria en febrero de 2022 que los cheques de sus sociedades iban al banco a cobrarlos estas dos personas y se los entregaban a él. El amigo de Negreira aseguró que no sabía el total cobrado en el banco, ya que no guardaba documentación.

No obstante, la Guardia Civil concluye que esos informes "no existieron realmente por lo que, considera este magistrado, la finalidad de los pagos tenía que ser otra. A este magistrado no se le ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional (La Liga o Copa del Rey) en la que participaran el FC Barcelona".