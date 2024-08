Expertos en Pediatría Social llaman a “nunca forzar a los niños a dar besos ni abrazos si no les apetece”

"No hay que insistirles en que den un beso a un abuelo si no quieren, porque al final les hacemos dudar de lo que sienten y les apetece, cuando siempre es válido. Si tu hijo tiene claro que no, luego será adolescente y cuando todo el grupo juegue a la ‘botella’, a pesar de la presión del grupo, si no le apetece dirá que no. Y al final si un amigo le dice 'yo hago esto si tú me das un beso' verá que es un chantaje, y al final dirá que no. Si les educamos en lo contrario les estamos desprotegiendo, por eso es tan importante", defiende la especialista.