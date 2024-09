La alegría de Aitana Mas, diputada de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat, al anunciar que ya no padece cáncer

Aitana Mas , diputada de Compromís en Les Corts Valencianes y exvicepresidenta de la Generalitat, hacía público el pasado mes de abril a través de las redes sociales que padecía cáncer. "Llevaba más de cuatro años vigilando y controlando que este momento no llegara, pero finalmente ha sido inevitable. La mala noticia es que tengo cáncer. La buena es que pienso curarme, 'que no cunda el pánico !", afirmaba la parlamentaria en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Pues bien, tras cinco meses en tratamiento y tras una operación quirúrgica Aitana Mas ha conseguido curarse del cáncer que padecía. Aprovechando sus redes sociales, la expresidenta de la Generalitat daba a todos sus seguidores la buena noticia: "¡Respuesta completa! Fueron las dos palabras que más quería escuchar de mis médicos. Y así ha sido!! Han analizado todo lo que me lleva a cirugía y no hay signos de cáncer . Chemo y yo lo hemos hecho!".

Con una fotografía de dos copas brindando, Aitana Mas confirmaba que tras someterse a su operación , sus médicos le confirmaban que no había rastro de cáncer en su cuerpo: "Todo lo que he sufrido cada día desde el 15 de abril ha dado sus frutos. Y es que sufrí mucho a pesar de tener siempre una sonrisa. No son solo los efectos secundarios, son los días que no puedo jugar con ellos, que no puedo tomarlos, los nervios de la operación hasta el resultado, es mi brazo que lleva latente muchos años, depende del mío para muchas cosas. Fue muy duro pero lo logramos".

Justo después, Aitana Mas agradecía el apoyo y el cariño recibido en estos cinco meses: "Y digo 'lo tenemos' porque somos un equipo. De mi marido, a mi familia, a los amigos que me han hecho olvidar todo por momentos, al amor de tantas personas que se han preocupado por ti y, por supuesto, al personal médico y, especialmente a mi oncólogo , que me han cuidado y sanado desde el amor constante y preocupación".

No obstante, Aitana Mas aclaraba en su publicación que, aunque tras la operación no haya rastro del cáncer que le detectaron en abril, todavía tenía que someterse a su tratamiento de radioterapia: "Desafortunadamente estas buenas noticias no significan que todo haya terminado, aún queda. Pronto arrancaré la radio, que será la que me garantice que si queda algo que no hemos visto, sin duda será un rayo. Y luego unos meses de tratamiento. Pero lo haré más tranquilo ahora. El 11 de abril recibí la peor noticia de mi vida etapa 3 de cáncer de mama. Y el 14 les dije que era muy joven y que me iba a curar. Hoy 27 de septiembre les digo que la esperanza siempre tiene que ser lo último que se pierde".