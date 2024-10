El negocio de los 'funeral planner', un entierro a medida y a precio cerrado: "Pagar un seguro sale más caro"

Agustín López, granadino de 49 años, ya ha diseñado su propio funeral. No está enfermo ni espera morir pronto, pero quiere “dejarlo todo hecho”. Será en su casa para que solo acuda a despedirse su círculo más cercano, al que no le faltará la cerveza, en concreto de marca Alhambra: “No quiero que lloren”. Así se lo ha pedido a la empresa encargada específicamente de esta gestión. Durante el velatorio no parará de sonar heavy metal, un estilo musical que le ha acompañado toda la vida, y será enterrado en posición fetal dentro de una vaina con forma de huevo llamada cápsula mundi. Es una cáscara biodegradable que se hundirá en la tierra, como si fuera una semilla, en una zona verde localizada a 50 kilómetros de su lugar de residencia para plantar un árbol encima de ella. “Es un féretro ecológico”, aclara López.