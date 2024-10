Tomarse un café con leche es más caro que nunca, pero su precio varía en función de en qué parte de España vivas

Tomarse un relaxing cap of cafe con leche in Plaza Mayor es más caro que nunca. Cuando Ana Botella pronunció esa frase, quizás no sabía cómo la inflación iba a afectar a la que es considerada una bebida esencial en el día a día de millones de españoles. Los amantes del café se preparan ante una fuerte subida de precios en Europa. Pese a que se prepara en cuestión de segundos, su precio puede oscilar entre los 1,20 euros y los 2,50 euros de media.