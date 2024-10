UTECA reclama "recursos" para la CNMC en su labor de "seguimiento y supervisión" frente a las 'fake news'

"Si nosotros no estamos alerta, somos a veces cooperadores necesarios, involuntarios , en la diseminación de todo eso", ha advertido López-Quesada, para después añadir que las empresas quieren ser parte de una "malla de seguridad" que se debe "tejer entre todos" porque "ninguno puede afrontar este desafío en solitario", por lo que "la cooperación es imprescindible y el mundo de la empresa no puede ser ajeno a todo eso".

El director de Informativos de Mediaset España ha indicado que "la desinformación no es nada propio únicamente de este tiempo, siempre ha existido" y ha subrayado que "la diferencia de cualquier otra etapa anterior es el alcance que ahora mismo tiene". Así, considera que los medios convencionales no deben "ser fruto también de esa propia desinformación". "Somos los primeros, la primera frontera para combatir la desinformación, no producirla y no difundirla", ha remarcado Francisco Moreno.