El padre de Kira López reacciona a las palabras de Luis Enrique sobre su hija Xana: “Pienso como él, tengo que hacerlo para no volverme loco”

El padre de Kira López, la menor que se quitó la vida por acoso escolar, reacciona a las palabras de Luis Enrique sobre su hija Xana

José Manuel, al igual que el entrenador, cree que su hija, a pesar de haber fallecido, "está viendo todo lo que hacemos"

El homenaje del padre de Kira López a su hija el pasado mes de julio

José Manuel López Viñuela, el padre de Kira López, la joven que se quitó la vida con 15 años en mayo de 2021 tras sufrir acoso escolar en su colegio de Barcelona, no ha podido evitar reaccionar a la reflexión que Luis Enrique ha hecho en el documental 'No tenéis ni **** idea' sobre la muerte a los nueve años de su hija Xana, quien falleció debido a una enfermedad en agosto de 2019. El exentrenador de la selección española y actual entrenador del Paris Saint-Germain Football Club aseguró que se siente "afortunado" de poder haber compartido con su pequeña, no un "desgraciado" por su muerte, y que, aunque no sea "en el plano físico", sino "en lo espiritual", ella "sigue viva".

El padre de Kira firma y comparte este discurso de Luis Enrique: "Te quedas tú, 'ostras, ¿yo me puedo considerar afortunado o desgraciado?' Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles... Mi madre no podía tener fotos de Xana, hasta que llegué a casa y le dije, '¿por qué no tienes fotos? Tienes que poner, Xana está viva'. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual sí está. Porque cada día hablamos de ella y nos reímos, y recordamos... Porque yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?".

"Si habéis perdido un hijo o hija o a un ser muy querido, escucharle es terapéutico. Yo pienso como él, tengo que hacerlo para no volverme loco. Cuesta, pero hay que pensar así", ha destacado José Manuel en la red social X, donde ha recibido el apoyo de numerosos usuarios.

José Manuel, el padre de Kira López, se siente identificado con Luis Enrique

El padre de Kira López ha atendido este miércoles al portal web de Informativos Telecinco y asegura que antes "siempre era una persona de corte científico, no creía en estas cosas, pero yo he perdido a mi hija y puedo decir que me pasan cosas que me hacen creer que está viva". "Yo creo que ella está viendo todo lo que hacemos. De alguna manera, creo que cuando morimos nos convertimos en otra cosa y lo ves todo en otra dimensión. Antes no pensaba así. En Occidente, a diferencia de otras culturas, no se piensa en el más allá, pero quién dice quién está equivocado, porque yo ahora sí creo que hay algo más después", ha precisado.

José Manuel destaca que el caso de Xana y de Kira son distintos, pero, por desgracia, Luis Enrique y él tienen en común el no tener a sus pequeñas: "Me llamó la atención todo lo que dice Luis Enrique. Me siento muy identificado con él. Ha puesto en marcha una Fundación y no ha sido una persona egoísta". El padre de Kira asegura que se identificó completamente cuando el técnico español dijo que su madre no podía tener fotos de Xana en su casa porque se venía abajo: "Yo, en mi caso, no pude entrar a la habitación de Kira durante los primeros seis meses. Me pasaba como a la madre de Luis Enrique con las fotos de su nieta".

"Ahora he podido entrar. Seguimos llorando a Kira prácticamente el día a día. Y seguro en la intimidad Luis Enrique también llora. Pero no es como al principio. Porque ahora creo que mi hija me está viendo y pienso que no le gustaría verme triste. Creo que se siente orgullosa de que estemos luchando contra el acoso escolar y que otros niños y niñas no sufran tanto como ella sufrió. Porque ella, viendo lo que hizo, sufría mucho más de lo que un adulto podía ver", agrega José Manuel.

La muerte de Kira el 19 de mayo de 2021 supuso un antes y un después

La muerte de Kira el 19 de mayo de 2021 supuso un antes y un después para sus padres, quienes pusieron de manifiesto que su hija se había quitado la vida debido al acoso escolar. Desde entonces, no han parado de luchar por intentar cambiar las cosas en los centros educativos y evitar nuevos casos de suicidio entre menores por esta causa. Queda mucho camino por recorrer, pero los pasos dados han dado sus frutos: "He notado una mayor concienciación en cuanto al bullying, en cuanto a la gente, los padres y la atención en los centros educativos ... Nos hemos reunido con representantes de Educación y se están llevando a cabo cosas que habíamos pedido, como la retirada de teléfonos móviles en Primaria".

Para José Manuel, el hecho de que se sugiera que se retrase el acceso al primer móvil a los 16 años es algo positivo. "Si comparas los niños de ahora a los de antes no tienen nada que ver. Ahora un niño tiene información de un tipo de violencia que es inapropiado que lo vea", precisa el padre de Kira López, que afirma que "era más feliz con la vida que tenía antes": "Yo la vida que tengo ahora no me gusta. No es la que pensaba que iba a tener y la asumo como puedo".

Los padres de Kira están a la espera de ir a juicio con el colegio de su hija, que no activó un protocolo de prevención de suicidio cuando la menor sufría burlas constantes, tal y como aseguran los progenitores: "El colegio Manyanet de Barcelona tiene una demanda civil por nuestra parte y tiene un juicio pendiente. Un mes antes de que mi hija muriese, hubo uno de los muchos altercados que vivió mi hija. Y ella me dijo entonces 'presenta la denuncia cuando no esté, que si no me cogen más manía'. Esas palabras las tengo clavadas. Y seguiré luchando", sentencia José Manuel.

