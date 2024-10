Veintiséis mensajes y dos pistas en la primera semana para identificar mujeres fallecidas

Tirando de este hilo, Interpol ha trasladado las huellas y el perfil genético a las autoridades búlgaras, ya que en ese país se registró hace años una notificación amarilla, es decir, una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida , una mujer de ese país que todavía no se ha aclarado.

En este caso, las conexiones son más frágiles, ya que las fotografías no concuerdan y ha pasado mucho tiempo, pero “hay que valorarlo todo”, dice Álvarez. “Toda la información de la que disponemos sobre la mujer ha sido remitida, y serán ellos los que hagan los cotejos convenientes”, añade.

No sería la primera vez que por un indicio que parte de la colaboración ciudadana a través de ‘Identify me’ se reconoce a una víctima . En la primera edición de la campaña, la policía holandesa logró identificar a una ciudadana de origen galés de 31 años, Rita Roberts, que fue asesinada en 1992 en un río de la ciudad de Amberes (Bélgica).

“Es un proceso lento, no es un trabajo que venga de inmediato, pero confiamos en que alguna vía ayude a resolver los casos”, indica el inspector.

La elección de los países participantes en ‘Identify me’ no es casual. La primera campaña integró a Alemania, Países Bajos y Bélgica, que tienen fronteras entre sí, lo que favorece los viajes de los ciudadanos. En la segunda se han incorporado Francia, Italia y España que, aunque no están completamente conectados, sí se encuentran cerca.