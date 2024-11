Abuso sexual infantil en España: Esther cuenta cómo se ha "limitado a sobrevivir" durante más de 20 años

Solo entendió que era violencia sexual , ya de adulta y su caso no es único. Los datos reflejan que es lo habitual y que nueve de cada 10 menores víctimas se mantienen en silencio y no hablan del infierno que viven al ser abusados. Yaiza, ya de adulta ha sido capaz de explicar las razones por las que ocultó los abusos sexuales que sufría por parte de su primo.

Casi 30 años después, Esther pudo denunciar y empezar a afrontarlo con ayuda, porque "ninguna víctima de abuso sexual infantil supera sola su trauma. "Durante este proceso he transitado por el estrés postraumático. Me he limitado a sobrevivir, no a vivir", ha lamentado la superviviente, después de iniciar un proceso terapéutico a los 36 años.