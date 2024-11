Piden orden de búsqueda internacional para el acusado de violar a su hija en Esparreguera, Barcelona

Así lo han solicitado las dos acusaciones este martes frente al tribunal de la Sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde estaba previsto que se celebrara el juicio en el que el Ministerio Público iba a solicitar una pena de 30 años de prisión para el procesado y que ha quedado suspendido al no haber sido localizado .

Al inicio de la vista oral, la magistrada presidenta del tribunal ha informado a las partes de que los agentes de Gestión de Requerimientos Policiales (GRP) de Mossos d'Esquadra fueron a su casa de Esparreguera para entregarle la notificación judicial y no sólo no pudieron localizarlo, sino que se les informó de que hace años que no reside en ese domicilio.