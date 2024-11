Marea Residencias alerta de las condiciones en las residencias de ancianos: "Las circunstancias han empeorado"

Carmen López analiza sorprendida la reacción de la sociedad tras lo sucedido en las residencias durante la pandemia, especialmente en Madrid: “Esa cantidad de muertes que hubo en residencias, de gente mayor en residencias, que no haya saltado la alarma social, que lógicamente debería haber saltado si no fuéramos una sociedad edadista”.

“Ha ocurrido, ha sido terrible, ha sido la mayor vulneración de derechos que ha habido en la historia de la democracia, tan corta en este país, y no ha pasado nada y nadie se hace responsable de nada y nadie dice, me equivoqué”.

Carmen López cuenta cómo su madre, a la que le gustaba mucho maquillarse e ir bien conjuntada, tras estar en la residencia perdió esa esencia, “me ponen lo primero que pillan, no me dejan elegir”, pero les pedía a sus hijas que no dijesen nada para “que no le cogiesen manía”.