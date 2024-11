Isabel Giménez, la jueza que explica a los niños que sufren violencia de género sus sentencias: "Trato de dar voz a los más vulnerables"

"La primera vez que me planteé escribir una carta de este tipo fue con un niño en situación de acoso escolar que tenía mucho miedo. Le daba miedo ir al colegio y había sufrido violencia en una situación delicada. Me di cuenta que la resolución yo podía dictarla, pero iba a ser algo insuficiente. Tomé unas medidas, pero tenía que trasladárselas de una forma que las comprendiera", recuerda.

La carta empezaba así: "Mi nombre es Isabel y soy la jueza que ha decidido sobre dónde y con quién tienes que vivir (...) Lo primero que quiero decirte es que he decidido que sigas viviendo con tu mamá. Sé que has sentido miedo en la escuela y en el instituto, lo que te ha hecho sentirte muy mal e incluso faltar a clase por temor a que te hicieran daño. También sé que te sientes protegido al lado de tu mamá y qu e quieres seguir viviendo con ella porque ella te cuida y te quiere", reza el texto.

Giménez, jueza sustituta y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) , no esconde su emoción por el premio. "Me hace ilusión porque, a los jueces sustitutos no nos pasan estas cosas", bromea. "La noticia la he recibido con mucha emoción, pensando en que es un premio a esos niños y niñas que denuncian. Yo solo soy un instrumento que trata de dar voz a personas vulnerables, en este caso niños y niñas", confiesa la jueza.

Sus cartas a los niños, que han tenido un gran impacto en la sociedad, también han sido aplaudidas entre colegas. De hecho, el Consejo de Europa recomendó su aplicación y las referenció en un curso. "Yo espero que copien, no a mí, sino a la Corte Constitucional de Colombia. Yo solo he sido un vehículo que lo ha traído a España. La verdad es que hay gente que le gusta y a la que no, pero yo me he sentido muy apoyada por mis compañeras", admite.