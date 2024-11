Familiares y allegados de Malén Ortiz han convocado una concentración el domingo para recordar a la joven desaparecida en Mallorca

El lunes, 2 de diciembre, se cumplen 11 años de la desaparición de la menor de Calvià, cuyo rastro se perdió entre Magaluf y Son Ferrer

23 años sin Ana Eva Guasch, la joven desaparecida en Mallorca en 2001 que pudo ser asesinada en su casa

Familiares y allegados de Malén Ortiz, la menor de 15 años que desapareció el 2 de diciembre de 2013 en la isla de Mallorca, han convocado el próximo domingo una concentración para exigir respuestas y responsabilidades por el caso de la adolescente, que sigue sin resolverse.

El acto tendrá lugar el domingo 1 de diciembre, justo un día antes de que se cumplan 11 años de la desaparición de Malén Ortiz, a partir de las 12:00 horas en la pinada de Santa Ponça, en Calvià, municipio en el que residía la adolescente hasta aquel trágico día en el que se perdió su pista en Son Ferrer.

La familia no pierde la esperanza de saber qué ocurrió después de 11 años, a pesar de que se han barajado numerosas hipótesis que no se han podido corroborar. En declaraciones al portal web de Informativos Telecinco, Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, ha destacado que "la lógica apunta a que Malén se subió al coche de una persona que conocía" antes de que se perdiera su rastro, pero "la realidad es que todo son teorías". El también coordinador de la asociación afirma que, "como en otros tantos casos, se falló en el inicio de la investigación". No obstante, apunta, "la Guardia Civil ha hecho un gran trabajo en los últimos años". "Y me consta de que lo siguen haciendo, que están volcados en saber la verdad", ha subrayado Amills, que ha difundido la concentración del domingo para ofrecer el máximo apoyo a los seres queridos de la adolescente.

La desaparición de Malén Ortiz en Mallorca

Malén Zoe Ortiz Rodríguez, su nombre de pila, desapareció la tarde del 2 de diciembre de 2013. La menor fue a clase y, tras salir del instituto, regresó a su casa, en Calviá. Su padre, con quien convivía tras su separación con su madre, no se encontraba en el domicilio, por lo que la joven decidió ir a comer a casa de su novio, en Son Ferrer. Antes de partir, le dijo al conserje de su edificio que avisara a su progenitor de que se iba con su pareja. Entonces, Malén emprendió su marcha y se subió a un autobús. Sin embargo, se pasó la parada en la que debía bajarse y lo hizo en la siguiente, en la rotonda de Pirates, en Magaluf.

Malén vestía zapatillas rosas (unas Vans, que dieron nombre al operativo de su búsqueda, Operación Vans, que sigue en curso) y unos pantalones rajados. Además, llevaba consigo su patinete, de color verde flúor, el cual utilizó para iniciar el trayecto hacia casa de su novio en Son Ferrer tras bajarse del autobús (estaba a 40 minutos a pie del domicilio). Pero aquí cambió todo. Al menos tres cámaras de vigilancia tendrían que haber grabado a la adolescente a su paso; en la primera de ellas aparecía con normalidad, en la segunda se registró una imagen borrosa y en la tercera ya no apareció. La adolescente desapareció justo tras pasar por delante del vivero de Sa Porrassa, en una carretera con mucho tránsito y viviendas. Su rastro se esfumó en apenas minutos. La principal hipótesis que se ha barajado es la de un secuestro improvisado. No obstante, este extremo no se ha podido confirmar, ya que no se ha encontrado el cuerpo, a pesar de que se hicieron búsquedas en los últimos años, no hay personas condenadas y no se ha celebrado un juicio.

Los sospechosos y sus declaraciones

En las indagaciones por el caso, los agentes interrogaron en primer lugar al novio de Malén y registraron su domicilio, descartando por completo su posible implicación. Posteriormente, se investigó a 13 personas. Entre ellos, una persona sin hogar de origen alemán y un ciudadano español identificado como José que vivió una etapa en Estados Unidos antes de afincarse en Baleares y que protagonizó otros incidentes con adolescentes, a las que intimidaba cerca de su vivienda.

Las autoridades registraron la vivienda de José y en su ordenador encontraron contenido pornográfico con presuntas menores. Además, se supo que fue expulsado de un bar en una ocasión después de que el propietario del local supiera que había estado hablando con su hija de ocho años, a la que le regaló un collar. Este varón, antes de fallecer hace unos años, aseguró no tener nada que ver con el caso de Malén. Efectivos del Instituto Armado analizaron 300 matrículas y coches del tramo de Son Ferrer, pero los resultados no fueron fructíferos. 11 años después de la desaparición, no hay ningún dato fiable sobre lo que ocurrió con la joven.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail