"O vienes ya o los mato" . Con estas tremendas palabras avisaba 'El Paquito', de 28 años , a su pareja de que si no volvía inmediatamente del trabajo mataría a los dos hijos de ésta . El presunto asesino del bebé de dos años fallecido a golpes en Linares , Jaén, llevaba tan solo unos meses fuera de prisión y convivía en una casa de la localidad andaluza con su pareja y los dos hijos gemelos de ella, fruto de una relación anterior.

El acusado huyó del lugar de los hechos no sin antes propinarle a la madre una brutal paliza . Tal y como han desvelado los primeros análisis del cuerpo del pequeño, el menor tenía un gran golpe en la cabeza que fue el que acabó con su vida además de marcas de mordiscos presuntamente provocadas por el acusado.

Paco Ballesta ha hablado en exclusiva con la abuela materna de los gemelos . La mujer, que no podía parar de llorar, le contaba al reportero de 'Vamos a ver' que su hija tenía miedo pero no hablaba por temor a las consecuencias:

"Ahora mismo estamos partidos por la mitad. Yo siempre he estado cuidando de mis niños, tanto de él como de su hermano. Esto es una injusticia, si yo lo cogiera lo mataba con mis propias manos, lo quitaba de en medio. Esto no se va a quedar así. Mi hija por miedo no decía nada, tenía mucho miedo y se lo callaba todo".