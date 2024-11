"Hace dos segundos ha pasado una vecina a mi lado que ha dicho que siguen de mierda hasta el cuello, que sigue habiendo barro , que hay focos constantes de insalubridad , que empiezan a tener ratas del tamaño de un gato", ha compartido sobre el testimonio de una vecina que resume la frustración generalizada. "No hay un solo comercio abierto, y los habitantes intentan abrir algunos 'para dar alegría al pueblo', pero más allá de las farmacias y algún bar, el resto de los comercios sigue cerrado. El tejido social de todas estas localidades no ha abierto, y un pueblo sin esa vida es un pueblo que se muere" . A esto se suma la sensación de abandono por parte de las administraciones: "Siguen sintiendo, un mes después, que se han olvidado completamente de ellos y las ayudas ni están ni se esperan".

A pesar de todo, los habitantes de Paiporta intentan retomar sus vidas. Sin embargo, la gente, "quiere seguir con su vida, pero no lo está teniendo nada fácil y piden que no nos olvidemos de ellos". El presentador también ha destacado un mensaje que resume el sentimiento de la comunidad: "Hay un cartel que dice 'no somos nada si no somos pueblo". "Lo cierto es que se ve la tristeza y desesperanza", ha concluido Prat.