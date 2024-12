La Fiscalía italiana ha procesado a Francesco Arcuri por presuntos maltratos a sus hijos menores

Enrique Zamora, abogado del exmarido de Juana Rivas, cuestiona las declaraciones de Gabriel, el hijo mayor

Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, denuncia que su hermano está en peligro: "Mi padre no es capaz de controlar su ira"

Juana Rivas, conocida por su mediático caso de 2017, fue condenada a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores. Rivas intentó evitar que se encontraran con su padre, Francesco Arcuri. En 2021, recibió un indulto parcial, pero el caso ha continuado generando controversia.

Este martes, la defensa de Rivas ha anunciado que la Fiscalía italiana ha procesado a Arcuri por presuntos maltratos a sus hijos menores. Gabriel, el hijo mayor, ya mayor de edad, ha publicado un video solicitando ayuda para su hermano pequeño, quien todavía vive con su padre. En su declaración, el joven ha asegurado que "tiene un maltratador a su lado".

El abogado de Arcuri niega las acusaciones

'Vamos a ver', ha entrevistado a Enrique Zamora, abogado de Francesco Arcuri, quien ha comentado sobre el avance del caso en Italia. Según Zamora, la Fiscalía ha concluido su proceso, y ahora será un juez quien determine si la causa puede continuar. "Proceso no, Fiscalía ha terminado su proceso en Italia y ahora pasa a lo que sería una auténtica diligencia con un juez español quien dirá si es viable para ir hacia adelante o no" ha explicado.

El abogado ha subrayado que en el pasado ya se han archivado denuncias similares: "Hay informes extensos del grado de manipulación que tiene este menor respecto a su madre, con decenas de entrevistas realizadas por organismos y profesionales".

Además, ha puesto en duda las recientes declaraciones de Gabriel: "Yo que conozco el asunto desde el principio me sorprendería mucho que lo que dice Gabriel sea real, casi que lo niego". Además, según Zamora, las palabras del joven no son nuevas: "Este chico, las palabras que han dicho, ya fueron manuscritas y archivadas, no se tomaron en cuenta".

"La pena que me da es que intente reproducir con el pequeño lo que ha hecho con Gabriel", ha manifestado su preocupación sobre el impacto en el hijo menor. Mientras se espera la decisión del juez español, el caso sigue generando debates en torno a la custodia y los derechos de los menores involucrados.

Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas: "Mi padre no es capaz de controlar su ira"

Gabriel Arcuri Rivas, el hijo mayor de Juana Rivas, quien ya ha cumplido los 18 años, ha publicado un vídeo en el que asegura que Daniel, su hermano menor, siente que está "en riesgo de muerte" por seguir viviendo con su padre, Francesco Arcuri, a quien ha descrito como un "maltratador", tal y como informa Ana Verdejo. Cabe destacar que el equipo jurídico que en España lleva la causa de Juana Rivas ha afirmado también que el progenitor ha sido procesado por malos tratos a los dos chicos.

"Soy Gabriel, el hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar. Porque mi hermano, en estos momentos, no se puede expresar. Porque yo soy su voz. Y vengo a pedir ayuda, vengo a transmitir a todo el mundo lo que está sucediendo, lo que no debería de suceder. Y vengo a darle un mensaje directo a aquellas personas que sí que pueden mover los hilos y que sí pueden hacer algo por nosotros, que hasta día de hoy no han hecho", comienza diciendo Gabriel en su vídeo.