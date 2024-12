Gabriel Arcuri Rivas, el hijo mayor de Juana Rivas, asegura en un vídeo que su hermano Daniel siente que está "en riesgo de muerte"

"Mi hermano sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16", asegura el adolescente de 18 años

La Fiscalía italiana investiga a Francesco Arcuri por maltrato a sus hijos, según la defensa de Juana Rivas

Gabriel Arcuri Rivas, el hijo mayor de Juana Rivas, quien ya ha cumplido los 18 años, ha publicado un vídeo en el que asegura que Daniel, su hermano menor, siente que está "en riesgo de muerte" por seguir viviendo con su padre, Francesco Arcuri, a quien ha descrito como un "maltratador", tal y como informa Ana Verdejo. Cabe destacar que el equipo jurídico que en España lleva la causa de Juana Rivas ha afirmado también que el progenitor ha sido procesado por malos tratos a los dos chicos.

"Soy Gabriel, el hijo de Juana Rivas, el hermano de Daniel, y estoy aquí para expresar aquello que durante muchos años no he podido expresar. Porque mi hermano, en estos momentos, no se puede expresar. Porque yo soy su voz. Y vengo a pedir ayuda, vengo a transmitir a todo el mundo lo que está sucediendo, lo que no debería de suceder. Y vengo a darle un mensaje directo a aquellas personas que sí que pueden mover los hilos y que sí pueden hacer algo por nosotros, que hasta día de hoy no han hecho", comienza diciendo Gabriel en su vídeo.

"En 2017, me arrancaron de mi casa, de mi madre, a mis 11 años, y a los tres años de mi hermano Daniel, el cual actualmente sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16. Y él vive con un maltratador a su lado. Él tiene miedo de expresar esas cosas, porque sabe que su padre puede enterarse de estas cosas y puede amenazarlo porque él se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte. Y yo mi reflejo lo veo en él. Y no sé cómo en 2024 pueden suceder estas cosas horrorosas. Muchas gracias", sentencia en el vídeo el adolescente, que ha remitido también una carta a la Fiscalía General de Cagliari, en Italia, para pedir ayuda.

La carta del hijo de Juana Rivas a la Fiscalía General de Cagliari

El hijo mayor de Juana Rivas, en su escrito al fiscal transalpino, ha asegurado que quiere "transmitir la impotencia" que tiene "reprimida" frente a la situación de su hermano, Daniel Arcuri Rivas. Después de decir que sabe "por conocimiento directo" de lo que su hermano "está viviendo", afirma que cuando sufrieron "el arrancamiento" de su madre, "él tenía tres años", y la alternativa para "calmar su rabia fue una pastilla", ya que "lloraba y gritaba buscando la protección de su madre". "Éste fue el comienzo de nuestra pesadilla, una pesadilla de la cual mi madre intentó sacarme, pero por desgracia este 'sistema' solo nos ha sumergido cada vez mas", apunta Gabriel a continuación, antes de decir que su "infancia acabó en el verano de 2017" y que en Carloforte tuvo que vivir "continuos ataques físicos y verbales" de su padre durante los cinco años que convivió con él.

Asimismo, subraya que "el daño" que le ha hecho su padre "es difícil de calcular". "Nunca le ha importado, ni si quiera que acabara adicto a la marihuana, aunque culpó a mi madre, cuando sabía perfectamente que era adicto desde mucho antes de volver a España; que dejara de asistir a clases, que abandonara el rumbo de la vida de un adolescente. Ahora soy mayor de edad, y estoy intentando canalizarlo", precisa Gabriel. Ya en otro párrafo, asegura que llegó a España en 2022 "con el gran dolor" de dejar solo a su hermano con su padre, "sin ninguna referencia que pudiera ayudarlo y protegerlo de la violencia".

Según el joven, no podía quedarse con su hermano en Italia porque "mi vida corría peligro (en muchos momentos pensé que no quería seguir viviendo)". Tuvo que verle un año y ocho meses después porque les "prohibieron verlo en España". Solo pudieron estar con él 18 días. "He podido hablar con él y me ha transmitido el gran miedo y el dolor que tiene a causa de mi padre", destaca Gabriel, que afirma que Daniel le ha transmitido el "gran miedo y dolor" que tiene por su culpa. "Conozco a mi padre y se que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro", concluye la carta del hijo mayor de Juana Rivas, la mujer condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España

