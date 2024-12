Mari, cuñada de la víctima, ha denunciado que no se ha respetado la solicitud de escoltar a la acusada: "No nos hemos tomado la justicia por nuestra mano, pero les avisé que no la sacaran por ahí, que la llevaran escoltada, y se han pasado las palabras por el huevo y eso no se hace", ha afirmado Mari visiblemente enfadada. "Queremos justicia, pero por favor, que nos la pasen por delante de nosotros," ha añadido, destacando que la acusada también ha realizado gestos irrespetuosos a su salida.