Los padres del menor agredido por un matón de barrio en Vigo: "Si no les separan, no sale vivo"

Un grupo de adolescentes tiene atemorizado a un barrio en Vigo

Un menor de 14 años fue hospitalizado tras un brutal ataque y vive con miedo y sin salir de casa

En Vigo, un grupo de adolescentes ha sembrado el terror en el barrio con amenazas, coacciones y agresiones físicas, especialmente dirigidas a otros menores. Unos de estos individuos es un joven de 14 años y el típico "matón del barrio", que ha emitido múltiples amenazas de muerte, tanto en persona como a través de mensajes. Sin embargo, no actúa solo: la banda está integrada por jóvenes de entre 14 y 18 años.

El caso más grave involucra a un menor que terminó en el hospital tras sufrir una agresión en la que le arrancaron parte de una oreja, requiriendo puntos de sutura. 'Vamos a ver' ha entrevistado a los padres de este joven, quienes han confesado vivir atemorizados por la seguridad de su hijo y de otros menores de la comunidad.

Dos años de amenazas y violencia

La pesadilla comenzó hace dos años con una aparente tontería durante un partido de fútbol. "Le cogieron manía", han explicado los padres, y así comenzaron las primeras amenazas. Sin embargo, en septiembre, las agresiones físicas se intensificaron. El padre de la víctima ha relatado cómo se enteró de la situación: "Le sacaron multitud de armas. Él no me lo contaba porque si lo hacía, yo le iba a prohibir salir".

El padre ha añadido que desde ese momento, las amenazas han sido constantes. "Un no parar durante meses", ha comentado. En el último ataque, ocurrido después de que su hijo saliera por primera vez tras tres meses de encierro, fue emboscado por entre 20 y 25 adolescentes. "Tuvo la suerte de que un amigo le sacó de encima y pudo escapar corriendo", ha relatado su padre afectado. El hombre incluso intentó negociar con el agresor principal: "Le prometí darle el dinero que pedía, pero no se presentó a la cita".

Unos padres desesperados y sin respuesta legal

Los padres también han denunciado que otras familias están viviendo situaciones similares, pero no denuncian por miedo a represalias. La madre, visiblemente afectada y sufriendo de ansiedad, ha lanzado un mensaje desesperado: "¿A qué están esperando para hacer algo? Por favor, que alguien actúe antes de que haya una muerte". "Mi hijo está siendo un valiente, porque no sé qué habría pasado con otro niño que fuera menos fuerte", ha declarado sollozando. Pese a haber interpuesto una denuncia, los padres han lamentado la falta de acción: "La ley de menores les protege. La policía tiene ganas de actuar, pero no puede".

El terrible testimonio de la víctima

Uno de los menores agredidos también ha hablado en el programa, explicando cómo comenzaron los incidentes: "Todo empezó hace dos años en un partido de fútbol. Un chico comenzó a insultarme, a reírse de mí y a amenazarme diciendo que me iba a pegar y que me iba a reventar". El joven ha descrito cómo la situación se fue deteriorando con el paso del tiempo: "Suben fotos con navajas, machetes y otras armas, y se meten con todo el mundo". Además, ha recordado cómo en septiembre el mismo agresor del partido comenzó a golpearlo: "Me dijo que me iba a apuñalar y que iba a salir muerto de allí".

El último ataque ocurrió mientras paseaba con un amigo tranquilamente viendo las luces: "Vimos a un grupo de chavales encapuchados con armas. Nos empezaron a pegar a los dos. A mí me hicieron un corte en la oreja". "Me da miedo salir de casa. Estoy encarcelado. Quiero vivir", ha confesado desesperado.