Francesco Arcuri ha venido negando las acusaciones de maltrato que hace unos días difundió a través de un vídeo su hijo mayor, Gabriel, de 18 años , pidiendo "ayuda" para que su hermano pequeño no siga viviendo con el padre en Carloforte por decisión judicial. En el vídeo, el joven afirma que su hermano "vive en un infierno" con "un maltratador a su lado", pero tiene "miedo de expresar esas cosas porque sabe" que puede "enterarse y amenazarle".

"Él se siente en riesgo de muerte, yo me he sentido en riesgo de muerte y veo mi reflejo en él", llega a afirmar desde España el hijo mayor de Juana Rivas, que vivió en Italia con su padre hasta los 16 años y en este vídeo se erige como "voz" de su hermano para transmitir "un mensaje directo" a quienes "pueden mover los hilos" para ayudarle y aún "no lo han hecho". Esta imputación por parte de la Fiscalía italiana coincide con un cambio de fiscal que habría reabierto el caso a raíz de las denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas.