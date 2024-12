En ' TardeAR ' hemos contado hoy con la participación de la abogada de Juana Rivas , después de conocerse este miércoles que la Fiscalía Italiana ha presentado un escrito de procesamiento contra su ex por malos tratos.

"La custodia de Daniel todavía no es definitivamente de Francesco Arcuri", ha asegurado en directo María Martos. Por otro lado, ha contado que el hijo pequeño de ambos prestará declaración el próximo 6 de diciembre. "En ella el menor tiene que explicar contar las vivencias de su padre pero su testimonio no va a ser prestado libremente no será público porque vive con él aún", añade.