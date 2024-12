Una madre denuncia que su hijo con autismo ha sufrido quemaduras de segundo grado en un centro de Málaga

Además afirma que las quemaduras fueron intencionadas y que ya había advertido sobre el maltrato

Una madre ha denunciado al centro que cuida a su hijo con autismo severo, tras alegar que el personal le ha provocado quemaduras de segundo grado durante un baño con agua excesivamente caliente. El centro, por su parte, ha calificado el incidente como "un inevitable y desafortunado accidente". Sin embargo, Carmen, la madre de la víctima, ha afirmado en 'Vamos a ver' que lo ocurrido no fue un accidente y que este tipo de situaciones ya se habían repetido anteriormente.

"Durante el verano, cada vez que lo sacaba, veía que tenía cardenales, quemaduras, los dedos morados", ha relatado Carmen. A pesar de la evidente preocupación, la madre ha dicho que inicialmente no quería denunciar, ya que mantenía una buena relación con la dirección del centro. Sin embargo, al seguir apareciendo las agresiones en su hijo, Carmen decidió hablar con la directora y, al no ver solución, presentó la denuncia. "No dejaban de aparecer agresiones y, ya denuncie, y no contentos con ello, la última semana venía con más agresiones, con unos moratones horribles", ha afirmado.

Los testimonios que respaldan la denuncia

Carmen ha revelado que posee un audio de un trabajador del centro, quien le confirmó que las gomas de los grifos son retiradas para que los usuarios no puedan abrir el agua por sí mismos. "El trabajador me afirmó que había sido su culpa porque, como mi hijo no se queja, aunque el dolor sí lo siente", ha explicado. Además, Carmen ha contado que, en el hospital, de que las graves quemaduras no parecían provenir de una ducha. "Mi hijo cuando se ducha en casa, pone las manitas para comprobar el agua", ha señalado, haciendo evidente que su hijo habría comprobado el agua.