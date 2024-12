Un hombre ha sido detenido en Cádiz, acusado de maltratar gravemente a su hijo de solo tres meses

La madre del bebé niega las acusaciones de negligencia y se muestra desconsolada por perder la custodia de su hijo

Joaquín Prat, sobre el presunto maltratador de un bebé de tres meses: "Nunca dejará de ser un hijo de ..."

Un hombre fue detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz), acusado de maltratar gravemente a su hijo de solo tres meses. El caso se ha destapado tras un video grabado por la madre, en el que se observa cómo el acusado actúa de manera violenta con el bebé mientras este dormía. Según las imágenes, el hombre lo levantaba bruscamente y llegó a introducirle un cuchillo de 20 centímetros en la boca. En 'Vamos a ver' hemos entrevistado a María, hermana del presunto maltratador, quien afirmado que la madre del bebé está mintiendo. Sin embargo, Cristina, la madre, no se ha quedado querido callar y ha intervenido para defenderse después de que los Servicios Sociales asumieran la tutela del menor.

"Cuando la policía llegó, el bebé estaba en perfecto estado, no tenía ni un moratón ni nada", ha afirmado la hermana. También ha subrayado que su hermano tiene una discapacidad mental alta y estaba bajo los efectos de pastillas psiquiátricas combinadas con alcohol cuando ocurrió el video. "Ese día, se tomó toda una caja de pastillas fuertes y mezcló con alcohol. La ambulancia lo llevó al hospital, donde estuvo ingresado. Él mismo me ha dicho muchas veces que no recuerda nada de lo que ocurrió", ha explicado. A pesar de ello, María ha reconocido que no defiende lo indefendible: "Estoy contenta de que esté alejado de los dos".

Un contexto de precariedad y denuncias vecinales

Cuando ocurrieron los casos, la familia había llegado recientemente a Ahigal (Cáceres), donde llevaban unos 15 días viviendo en condiciones precarias. Los vecinos, alarmados por la situación, denunciaron que el bebé estaba desatendido, sin alimentos ni abrigo. Algunos testigos llegaron a proporcionarle ropa y comida, y relataron que los padres lo bañaban al aire libre con agua fría, pese a las bajas temperaturas. Las autoridades también investigan si la madre podría ser víctima de violencia por parte del acusado.

La madre del bebé: "Me están tocando lo que más me duele"

Cristina, madre del bebé y pareja del acusado, se ha conectado telefónicamente con el programa para defenderse de las declaraciones de su cuñada. Entre lágrimas, ha negado las acusaciones de negligencia y ha expresado su dolor por haber perdido la custodia de su hijo.

"Lo del agua fría es totalmente incierto. Si hubiera pasado eso, con las temperaturas que había, estaría muerto. Yo soy incapaz de hacerle eso a un bebé", ha declarado. Cristina ha explicado que grabó el video como prueba de cómo se comportaba su pareja con ella en medio de una discusión: "Quería que quedara constancia de cómo me trataba. En ese momento, hizo lo del cuchillo. No me lo esperaba".

Sobre la retirada de la custodia, ha señalado que el bebé no presenta ningún signo de maltrato: "Voy a pedir informes que demuestren que mi hijo no tiene ni una rozadura". Cristina también ha asegurado que nunca ha consentido maltrato alguno y se ha mostrado desconsolada: "Me están tocando lo que más me duele en el mundo. Ahora me dicen que soy la culpable, cuando yo estaba 24 horas con mi hijo…", ha dicho entre lágrimas.

Finalmente, Cristina ha desmentido que su pareja le pagara y ha sostenido que la orden de alejamiento fue por culpa de los vecinos, quienes intervinieron tras una discusión en Ahigal.