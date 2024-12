Meri denuncia que el funeral en honor a las víctimas de la DANA es "un lavado de imagen para los políticos que no han estado ahí"

Meri García perdió a su padre en la DANA. Asegura que durante las primeras 72 horas de las inundaciones, "no había nadie" en la zona para ayudar a los afectados. Tras enfrentarse al barro, a la destrucción y a los muchos riesgos que corría mientras seguían las inundaciones, estuvo sola intentando encontrar a su padre, pero desgraciadamente ya había fallecido.

No acude al funeral porque lo considera "un lavado de imagen"

Este lunes, la víctima tiene claro que no va a acudir al funeral que rinde homenaje a los que perdieron la vida hace poco más de un mes. Ha asegurado en 'TardeAR' que "es un lavado de imagen de los políticos que no han estado ahí". A Meri le indigna el no haber sentido la ayuda de las instituciones, algo que se sigue notando. "En Catarroja seguimos sin electricidad y en Valencia hay luces de Navidad", denuncia.

"No me representa ningún color, soy apolítica. Me han fallado todos, del primero al último", dice indignada en directo. Siguen abandonados, sin apenas recibir ayuda para limpiar el barro y mejorar las condiciones insalubres en las que siguen viviendo.

Pretende llevar una recogida de firmas al Congreso para denunciar la falta de apoyo institucional

Meri cuenta que en Catarroja la destrucción se sigue notando y nadie hace nada para mejorar la situación. "Tengo un niño de 3 años al que no puedo sacar a la calle, porque huele que no os lo podéis imaginar", relata.