"La prueba la visteis todos, la segunda ronda se me complicó un poco. Soy muy cabezón, me volví a subir y se me resbaló el escalón. El cable se me quedó enganchado en el brazo, me quedé con el brazo colgando, caí al agua, y aquí estamos", recordaba con humor. "Me duele el brazo, pero la vida te la puedes tomar de dos maneras. Mal o bien. (…)".