Otra de las similitudes es que en ambos casos una de las amigas que iban a ir con ellas se pone mala y no van. Y todas eran menores de edad.

Ambas tenían que llegar de vuelta a Aguilar, pero a la hora que volvían ya no había trenes, así que decidieron ir a la carretera que une Reinosa con Aguilar y ahí hacer autostop .

Carmen Balfagón, abogada de la familia: “Yo no sé dónde está Virginia ni dónde está Manuela, yo se la angustia que tienen sus padres todavía. No sabemos dónde están, no sabemos qué pasó”.